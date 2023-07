Beachvolleybaltoernooi Muiderberg groot succes, ondanks typisch Nederlands zomerweer.

Share to Nextdoor

Het beachevent dat dit jaar voor de vierde keer op het strand van Muiderberg werd georganiseerd was een groot succes. Terwijl kinderen zich op hun eigen manier vermaakten, was er voor volwassenen een beachvolleybal toernooi. Het typisch Nederlands zomerweer dreigde roet in het eten te gooien, maar het bleef uiteindelijk droog.

Beachvolleybal Muiderberg - Erik Bootsman

In Muiderberg organiseerde Gooisemeren Beweegt, de organisatie die als doel heeft inwoners van het Gooi meer te laten bewegen en gezonder te laten leven, dit jaar voor de vierde keer een beachevent voor jong en oud. Voor volwassen was er het beachvolleybaltoernooi, waar bloedfanatiek gespeeld werd. Beste jaar Dit jaar bleek met acht ingeschreven teams het beste jaar te zijn. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 'acht tot tachtig'. Terwijl volwassenen driftig achter de bal aandoken in het zand, konden de Muiderbergse kinderen onder andere boogschieten en op een mini-volleybalveldje zelf een balletje opgooien. Waar de dag nog begon met stortbuien, bleken in de middag de weergoden de Muiderbergers gunstiger gezind. Vanaf twee uur was het droog en, hoewel bewolkt, was dat het weerbeeld voor de rest van de dag. Het kwik steeg 's middags naar zo'n twintig graden en daarmee bleef het aangenaam om fanatiek te sporten.

"Je kunt wel zeggen dat dit het MK is: de Muiderbergse Kampioenschappen" Olga Does - Buurtsportcoach

Buurtsportcoach Olga Does, die samen met Claudia Niewöhner van Gooisemeren Beweegt het beachevent organiseert, zegt dat het niveau hoog is dit jaar. "Er wordt fanatiek gespeeld, je kunt wel zeggen dat dit het MK is: de Muiderbergse Kampioenschappen." Het fanatisme onder de spelers is goed te verklaren: er wordt gestreden om een waardevolle wisselbeker. Saamhorigheid Does, zelf al 27 jaar inwoonster van Muiderberg, zegt dat sport en spel voor een saamhorigheidsgevoel zorgt. Toen vorig jaar regen de gezamenlijke barbecue dreigde te verpesten, verplaatste de plaatselijke brandweer het hele feest naar hun kazerne.

Beachvolleybal op het strand van Muiderberg - Erik Bootsman