Gaat Miriam uit Spanbroek opnieuw het WK Havermout winnen?

Miriam Groot uit Spanbroek doet mee aan het de 30th Annual Golden Spurtle, oftewel het wereldkampioenschap in het klaarmaken van havermout. Een wedstrijdelement in het maken van havermout zal voor velen nieuw zijn, maar ook dit jaar wordt er weer flink gestreden om het kampioenschap. En voormalig wereldkampioen Miriam hoopt dit jaar haar titel terug te veroveren.

Het is niet het aller bekendste wereldkampioenschap, maar Miriam doet al voor de derde keer mee. "Ik was een keer aan op internet aan het scrollen van website naar website en kwam het toen tegen", vertelt ze aan NH. "In de krochten van het internet las ik over het wereldkampioenschap havermout was en ik wilde direct meedoen."

Het is een internationale wedstrijd georganiseerd in het Schotse Carrbridge. Je meldt je aan en wordt geselecteerd. Er doen mensen mee van over de hele wereld. "Dat is nog best even spannend", zegt Miriam. In 2021 deed ze ook mee en werd ze wereldkampioen, maar dat voelt toch niet helemaal echt. "Het was in coronatijd en ze hebben mijn recept niet kunnen proeven, maar ik was echt wereldkampioen."

Havermout

"Havermout is nu een van mijn favoriete ontbijten, maar ik heb het ook wel moeten leren eten", geeft Miriam toe. "Je moet er een beetje achter komen dat je kan variëren en wat je kan doen om de pap echt op te leuken. Bijvoorbeeld met fruit of nootjes. En het is een goede start van de dag." Ze heeft inmiddels ook haar vriend overtuigd van het ontbijt.

Haar gouden tip om een 'gewoon' bakje havermoutpap lekkerder te maken. "Een snufje zout toevoegen", zegt Miriam. "Dat geeft het echt smaak." Daarnaast kan je er natuurlijk fruit en nootjes aan toevoegen.

