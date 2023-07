Daphne geneest van borstkanker en haalt nu zwemmend geld op voor meer onderzoek

De 45-jarige Daphne Veld uit Hoorn staat vandaag aan de start van het evenement Swim to Fight Cancer in de haven om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ze doet niet zomaar mee, want zo'n 11 jaar geleden overwon ze zelf de ziekte. Dankzij onderzoek was ze er snel bij. "Ik wil nu iets terug doen."

Daphne tijdens een clinic van de organisatie Swim to Fight Cancer - Aangeleverd

Daphne staat midden in het leven. Ze heeft een gezin, een zoontje van acht en doet graag aan watersporten als kitesurfen en golfsurfen. "Alles op het water vind ik heerlijk." Maar 12 jaar geleden was dat anders. Ze ontdekt na preventief onderzoek, doordat haar moeder en tante eierstokkanker hebben, dat ze het borstkankergen bij zich draagt. Ze moet een heel traject in en komt onder intensieve controle. "Al na de tweede screening, vrij snel al dus, ontdekten artsen bij mij dat ik borstkanker had in mijn rechterborst."

"Ik mag leven doordat de wetenschap zo veel verder gegaan is en dat er geld is voor onderzoek" Daphne Veld uit Hoorn

"Ik moest door de hele medische molen, maar doordat het klein was is het relatief goed gegaan." Ze voelt zich nu, jaren later, hartstikke goed. "Het is voor ons gezin wel erg verdrietig geweest dat mijn moeder het uiteindelijk niet gered heeft, maar ik ben dankbaar dat ik wel mag genieten van het leven. Na mij ziekte heb ik nog een zoontje gekregen." Lang stil blijven staan bij het verleden wilt ze dan ook niet, ze staat positief in het leven. "Ik wil nu iets terug doen. Door onderzoek naar de gen-mutatie, ben ik er nu nog. Ik wil daarom mee doen met Swim to Fight Cancer en geld inzamelen voor het goede doel." Daphne haalt ruim 1.500 euro op Samen met vier vriendinnen en een van hun mannen, springt ze vanmiddag rond twee uur het water in om twee kilometer te zwemmen. "Ik heb ook meegedaan aan de Ironman, ik deed 1/8 triatlon en ik vind zwemmen leuk. Dus denk dat ik het wel ga redden", vertelt ze enthousiast. Daphne heeft tot nu toe ruim 1.500 euro opgehaald. "Ik ben ontzettend trots op dat ik zoveel geld heb opgehaald." Ze hoopt dat vrouwen in de toekomst niet meer hoeven mee te maken, wat zij heeft meegemaakt. "Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als ze door onderzoek iets aan het DNA kunnen veranderen en dat vrouwen hun borsten en eierstokken niet meer af hoeven te staan en niet eens ziek hoeven te zijn. Dat vind ik hoopvol."