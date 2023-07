Buurtgezinnen helpen elkaar in moeilijke tijden: "Dan kunnen ouders even op adem komen"

Het is eigenlijk ouderwetse burenhulp in een nieuw jasje. Het ene gezin komt een ander gezin te hulp waar het even niet zo lekker loopt. Zo draait Davy (6) iedere twee weken een dagje mee met het buurtgezin van Tetske. Davy's ouders hebben dan even tijd voor zichzelf, elkaar en Davy's oudere broer Glenn die extra begeleiding nodig heeft. "Davy komt altijd thuis met leuke verhalen, dat doet je moederhart goed" zegt zijn moeder Nadia. De Stichting Buurtgezinnen is naarstig op zoek naar meer 'steungezinnen' in de IJmond.

De stichting brengt nu al acht jaar gezinnen waar het om de een of andere reden niet zo lekker loopt in contact met rustige stabiele gezinnen. Kinderen uit het 'vraaggezin' gaan dan eens in de week of eens in de twee weken een paar uurtjes naar het 'steungezin'. Dat geeft de vraagouders rust om even op adem te komen. Het kind heeft een leuke dag in een stabiele, veilige omgeving.

"Het is begonnen als een burgerinitiatief", vertelt Ingeborgh Olij van de Stichting Buurtgezinnen. "We merkten dat buren niet zomaar meer op elkaar afstappen zoals vroeger wel gebeurde, men hielp elkaar vanzelfsprekend dat is veranderd en daar spelen wij op in".

"Het is heel gezellig, Davy is een gezellig binkie, hij past heel goed bij ons in het gezin"

Tetske meldt zich aan als steungezin toen ze een advertentie van de Stichting Buurtgezinnen tegenkomt op Facebook. "Toen we de advertentie zagen dachten we: waarom niet, misschien kunnen we iets betekenen voor een ander gezin" zegt Tetske.

Davy is duidelijk op zijn gemak in het gezin van Tetske. Ze vertelt dat Davy gewoon meedraait in het gezin, als ze op bezoek gaan of naar het strand gaat hij gewoon mee. Juist die gewone dingen geven Davy rust en vertrouwen. "Het is gewoon heel gezellig", zegt Tetske. "Davy is een gezellig binkie, hij past goed bij ons gezin".

Rust en ruimte

Nadia, de moeder van Davy vertelt dat ze het best moeilijk vond om hulp te vragen bij de Stichting Buurtgezinnen. "Je wilt het liever allemaal zelf doen, maar het ging ten koste van onszelf en de relatie", zegt ze.

De zorg voor Davy's oudere broer Glenn slokte zoveel tijd en energie op dat Nadia en haar man langzaam maar zeker uitgeput raakten. Dat is het moment waarop ze Buurtgezinnen te hulp riepen en Nadia is daar nog steeds heel blij om. "Davy komt iedere keer als hij bij Tetske geweest is terug met leuke verhalen en dat doet je moeder hart goed, we zijn zo dankbaar voor het steungezin", aldus Nadia.

Gezinnen gezocht

De Stichting Buurtgezinnen die in ruim honderd gemeenten actief is op zoek naar nieuwe steungezinnen. In de regio Heemskerk, Beverwijk is er per direct behoefte aan veertien opvangplekken. "De vakantietijd maakt de urgentie nog groter", zegt Ingeborgh Olij, coördinator bij Buurtgezinnen.

Ze legt uit dat juist de vakantie een periode is dat veel vraaggezinnen het extra moeilijk hebben omdat ze dan hele dagen bij elkaar zijn. "We zijn dus hard op zoek naar gezinnen waar ruimte in het hart, in het hoofd en in het leven is om een kind te laten meedraaien in het gezin", aldus Olij. Meer informatie en aanmeldingsformulieren vind je op de website van de Stichting Buurtgezinnen.