Fenomenaal: Lieke Klaver duikt opnieuw onder magische grens van 50 seconden

Klaver overtrof zichzelf afgelopen zondag op de 400 meter bij een wedstrijd in de Diamond League in het Poolse Chorzow. De Enhuizense liep toen voor de eerste keer onder de magische grens van 50 seconden (49,81). Ze was na regerend Europees kampioene Femke Bol de tweede Nederlandse, die erin slaagde onder de 50 seconden te rennen op de 400 meter. Bol heeft het record in handen (49,44).

Tekst gaat verder onder de tweet.