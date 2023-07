24-jarige man gewond na vechtpartij in Enkhuizen

Bij een vechtpartij vannacht rond 0.40 uur aan de Torenstraat in het centrum van Enkhuizen is een 24-jarige man uit Drechterland gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat er om 0.40 een melding binnenkwam van een vechtpartij met tientallen personen. Hoe groot de vechtpartij echt was, kan hij lastig zeggen. "Als de politie dan aankomt, is de situatie alweer heel anders", legt hij uit. "Er werd niet meer gevochten. Er waren nog een aantal mensen en het was nog wel wat onrustig."

De politie trof een gewonde 24-jarige man uit Drechterland aan. "Hij was behoorlijk mishandeld en moest voor behandeling naar het ziekenhuis", laat de woordvoerder weten. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend.

Wat er gebeurd is en waarom er gevochten werd, is nog niet duidelijk. "De politie heeft geen mensen aangehouden en is een onderzoek gestart."