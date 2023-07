Ruim baan voor nieuwe heilige koe in Haarlem, parkeren en snelfietsers zorgpuntjes

Voor het Haarlemse gemeentebestuur is de fiets nu echt de heilige koe. Maar die moeten wel beter in goede banen geleidt worden. Een fietsring om de binnenstad, meer groen licht, minder vijftigkilometerwegen en betere parkeergelegenheden zijn uitgewerkt in het nieuwe fietsplan. De raad heeft daar nu twee maatregelen aan toegevoegd.

Snorfietsers tussen de auto's

In Amsterdam en Utrecht zijn door het laten rijden van snorfietsers tussen de auto's minder ongelukken op het fietspad. Met de invoering van de helmplicht is het aantal snorfietsers wel afgenomen, maar toch wist de Actiepartij genoeg steun te krijgen voor dit voorstel.

Wel gaat Haarlem waar het kan fietspaden verbreden. Dat zou volgens wethouder Bas van Leeuwen al heel veel schelen. En hij zegt ook dat hij voor het handhaven van het verbod van snorfietsers op fietspaden wel heel veel extra geld nodig heeft.

Proef met fietsstewards

Voor het plan om meer met stewards te werken, is hij meer te porren. Maar ook dat gaat geld kosten. Toch wil de gemeenteraad op voorstel van Jouw Haarlem dat in ieder geval wordt uitgezocht of het effectief is. Stewards kunnen helpen omgevallen fietsen overeind zetten of fietswrakken te melden, verwijzen naar stallingsmogelijkheden, mensen aanspreken op verkeerd geparkeerde fietsen en onveilige situaties signaleren.

De wethouder rekende al even voor dat op één plek twee stewards een jaar lang al snel meer dan twee ton kost. Toch vindt de meerderheid van de raad dit het wel waard.

Lees hieronder het eerder verschenen artikel over de overige maatregelen uit het nieuwe fietsplan van Haarlem.