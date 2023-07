Boer Amber wil een brug slaan tussen boeren en burgers: "We moeten er samen uitkomen"

De discussie over de agrarische sector verhard en de toekomst lijkt onzeker. Dat moet anders, vindt melkveehouder Amber Laan (26). Op haar eigen manier probeert ze anderen inzicht te geven in het leven van een boer en hoopt ze een brug te bouwen tussen boeren en burgers. "We moeten er uiteindelijk samen uitkomen."

Op haar 23ste werd Amber deeleigenaar van het familiebedrijf waar ze in opgroeide. Dat was nog niet zo vanzelfsprekend. "Sterker nog, toen ik ging studeren dacht ik 'ik wil echt geen boerin worden, want het is echt heel veel werk en het is altijd werk'."

Maar gedurende haar opleiding in Wageningen kwam ze erachter dat ze veel impact kon maken. "Op je eigen manier en met direct resultaat. Zodoende ben ik er toch ingestapt", vertelt Amber op in de podcast van NH Radio.

Amber Laan probeert bruggen te bouwen tussen boeren, politici en burgers. Ze nodigt ze uit op haar bedrijf te komen kijken om te laten zien hoe zij werkt en met welke dilemma's zij worstelt. "Daarnaast vind ik het leuk om in discussie te gaan met andersdenkenden", zegt ze.

Amber hoopt daar zelf ook veel van te leren. "Ik heb natuurlijk een agrarisch bedrijf, maar ben ook onderdeel van de regio, de omgeving en ook van de samenleving. Dus daar moeten we uiteindelijk samen uitkomen."

Reacties

De discussie over de toekomst van de agrarische sector is verhard. Dat is iets dat Amber ook merkt. Op sociale media laat ze zien hoe haar bedrijf werkt en wat de dagelijkse zaken zijn van de melkveehouder. "Daar krijg ik vaak leuke reacties op, maar ook af en toe heel negatieve reacties", vertelt ze. "Heel vaak anoniem, dus daar kan ik ook niet echt een discussie mee voeren. Dat is gelukkig maar een heel kleine groep."