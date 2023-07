"Bewolkte dag met regenbuien in Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, IJmuiden en Velsen"

Goedemorgen, hier is uw weerbericht voor vandaag in de gemeente Velsen. Het begint vanochtend vroeg met lichte regenval rond 04:00 uur bij een temperatuur van 14 graden. De bewolking neemt daarna een beetje af en we verwachten zeer lichte tot licht bewolkte omstandigheden tussen 05:00 en 07:00 uur, waarbij de temperatuur constant blijft op 14 graden. Vanaf 08:00 uur komt er echter matige regen naar beneden, die overgaat in lichte regen die aanhoudt tot het middaguur. Gedurende deze periode stijgt de temperatuur geleidelijk naar een comfortabele 15 graden. De middag brengt meer wolken met zich mee - vanaf ongeveer 13:00 uur wordt het volledig bewolkt. Het goede nieuws is dat de temperatuur nog verder zal stijgen, en tegen het midden van de middag zou het moeten pieken op ongeveer 17 graden. In de late namiddag krijgen we te maken met wat meer lichte regenspatten, maar tegen avond is dit waarschijnlijk alweer weggetrokken en wordt het gewoon bewolkt. De temperaturen beginnen dan ook iets te dalen - terug naar rond de 16 à 17 graden. In de loop van de nacht verwachten we meer periodieke, lichte regenspatten met temperaturen die verder dalen naar ongeveer 15 graden tegen elf uur 's avonds. Zorg ervoor dat u voorbereid bent op deze wisselvallige dag door een paraplu of waterdichte kleding bij u te hebben als u plannetjes buiten heeft! Houd onze updates in gaten voor eventuele wijzigingen in dit weerbericht.