Suppen op Geestmerambacht: "Als je denkt dat je valt, ga dan gelijk op je knieën zitten!"

Voor de Zomertoer van NH loopt presentator Koen Bugter langs de buitengrenzen van onze provincie. Hij maakt ook soms een uitstapje om de meest idyllische en toeristische plekjes van Noord-Holland te bezoeken. In de omgeving van Alkmaar ligt het recreatiepark Geestmerambacht en daar supt Koen er op los.

Zoek je wat anders? "Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroute van Geestmerambacht is bovendien razend populair. Laat je inspireren op: www.geestmerambacht.nl

Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben je volgens Recreatie Noord-Holland zó in Geestmerambacht. "Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie."

