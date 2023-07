Noordkop aA nl Ongekende tijdreis naar een miljoen jaar geleden

Voor de Zomertoer van NH loopt presentator Koen Bugter langs de buitengrenzen van onze provincie. Hij maakt ook soms een uitstapje om de meest idyllische en toeristische plekjes van Noord-Holland te bezoeken. In de Noordkop hoort Koen over het legendarische Doggerland, het verdwenen land in de Noordzee.

Je kunt het je bijna niet voorstellen maar daar waar nu de Noordzee ligt, liepen tijdens verschillende ijstijden dieren als mammoeten, wolharige neushoorns, sabeltandkatten en reuzenherten rond. Bijna een miljoen jaar geleden bereikten vanuit dit gebied ook de eerste mensachtigen Europa. Archeologische vondsten In de tentoonstelling Doggerland in Huis van Hilde maak je een ongekende tijdreis van een miljoen jaar naar een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen ter wereld. Ook maak je kennis met de vroegste bewoners van ons land. Meerdere toeristen vonden eerder aan de kust bij toeval archeologische vondsten zoals een handbijl of een punt van een speer. En ga je deze zomer naar het strand? Let dan goed op, want misschien vind je zelf ook wel een voorwerp uit deze bijzondere periode.