Al dertien eeuwen bescherming én vol diversiteit: de monumentale Omringdijk

Volgens de provincie Noord-Holland leent de Westfriese Omringdijk zich uitstekend voor een lange fietstocht of wandeling. De dijk heeft dan ook een totale lengte van 126 kilometer en slingert door het landschap. Deze beschermt de Westfriezen al sinds de 13e eeuw tegen water en verbindt verschillende gemeenten en landschappen, ieder deel met een eigen karakter.

Streekpad

De Westfriese Omringdijk is beschermd als provinciaal monument. De dijk en de omgeving ontdekken? Het Streekpad is een grote rondgaande wandeling van 150 kilometer. Deze is op te delen in acht dagwandelingen. De route voert van Hoorn langs de Beemster naar Alkmaar en vervolgens langs het Noordhollandsch Kanaal. Ontdek het Streekpad Westfriese Omringdijk!