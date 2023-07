Eropuit in onze provincie: "Waterland zie je het beste vanaf het water"

Sloepennetwerk

Tineke Roos is medewerker beheer van Twiske-Waterland en zij vaart graag op 't Twiske. "Je ziet het Waterland het beste vanaf het water, of je dat nu in een bootje doet of in een kano." Koen vraagt zich af hoe je weet of je op de goede route zit? "Dat zie je aan het sloepennetwerkbordje. We varen nu naar knooppunt veertien," aldus Roos.

Picknick

Koen spot vanuit de kano al gauw een ander bordje aan de waterkant. Tineke Roos: "Dat is een landvast. Dan kun je met je picknickmand lekker gaan picknicken of even stoppen om je armen rust te geven na al het kanoën. Maar het is ook een plek om je sloep even een tijdje aan te leggen als je vaart op het sloepennetwerk."