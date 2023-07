Gewonde na steekincident bij fietsenstalling station Sloterdijk, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij bij de fietsenstalling van station Sloterdijk is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar. De politie kon op het station een verdachte aanhouden.

De steekpartij vond iets na 20.30 uur plaats, vlak bij de fietsenstalling aan de achterkant van het station. Omstanders die het incident zagen gebeuren gaven een signalement van de dader door. Op basis van die informatie kon de politie op het station een verdachte aanhouden.

"De neergestoken persoon is bij kennis", zegt een woordvoerder van de politie. "De verdachte is mee naar het cellencomplex en de zaak is nu in onderzoek."

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het Carrascoplein is tijdelijk afgezet met lint voor onderzoek.