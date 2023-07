Tram en bussen in regenboogkleuren: "Willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in het ov"

Twee bussen en één tram rijden het komende jaar in de regenboogkleuren van de progress vlag. De vlag legt de nadruk op inclusie en progressie binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. Op de Dam werd de tram vandaag feestelijk en in stijl geopend met Melanie van der Horst en drag queens Sederginne, Patty PamPam en Miss Fucksia.

Door de voertuigen en ponten te voorzien van deze vlag willen de vervoerders 'een sterk statement maken'. "De progress vlag is een prachtig en krachtig symbool om aan te geven dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op gelijke behandeling en erbij hoort", laat Vervoerregio Amsterdam weten.

GVB rijdt dit jaar met een geheel bestickerde tram, Connexxion en EBS met een volledig bestickerde bus. Daarnaast zijn vierhonderd voertuigen van de drie vervoerders samen voorzien van de progress vlag, met daarop de tekst 'Everyone Is Welcome Here'.

"We willen en hopen dat iedereen zich veilig en welkom voelt in bus, tram, metro en op de pont"

Voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, Melanie van der Horst benadrukt dat 'iedereen welkom is in het openbaar vervoer'. "Dat laten de Vervoerregio, GVB, Connexxion en EBS ook letterlijk zien met deze Pride-voertuigen. We willen en hopen dat iedereen zich veilig en welkom voelt in bus, tram, metro en op de pont."

"Ik denk dat het maatschappelijk ook erg belangrijk is. In de samenleving is er een spanning en polarisatie gaande, dus je ziet daar nog veel incidenten bij", stelt Zuiderwijk.

De bestickering wordt door Vervoerregio Amsterdam gefinancierd. De voertuigen zullen een jaar lang blijven rondrijden.