Politie onderzoekt mogelijk schietincident in Nieuwe Niedorp, straat gedeeltelijk afgezet

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident in Nieuwe Nieuwdorp. Een deel van de Dorpsstraat is afgezet.

Het incident, waarbij er in de Dorpsstraat vanuit een auto op een andere auto geschoten zou zijn, werd iets voor 19.30 uur gemeld. Beide voertuigen waren al weg toen de politie ter plaatse was. Ook is er geen gewonde aangetroffen.

"De melder had het incident zelf niet gezien, maar wel gehoord", laat een woordvoerder van de politie weten. "Wij nemen dit dan ook zeer serieus en onderzoeken wat er precies is gebeurd."