West-Friese omroepen vormen collectief voor beter media-aanbod

Omroep WEEFF, van Hoorn zeggen en vereniging Radio Bontekoe - bekend als HoornRadio - hebben samen de krachten gebundeld voor een sterke streekomroep in West-Friesland. Nu is ook bekend dat Stichting Lokale Media Westfriesland haar aanvraag voor een zendvergunning in de regio heeft ingetrokken. Dit betekent dat er één aanvraag ligt voor de komende vijf jaar. "Samen zijn we met al onze ervaring en kennis nog sterker dan de onderdelen."

Met het terugtrekken van de aanvraag door stichting Lokale Media Westfriesland komt er een einde aan een langdurige strijd. In het afgelopen jaar waren er vier partijen in de race om de komende jaren als publieke omroep voor West-Friesland radio, televisie en nieuwsberichten te maken. WEEFF, van Hoorn zeggen en HoornRadio hebben in de afgelopen maanden flink met elkaar onderhandeld, en fuseren.

Paraplu-constructie

In de nieuwe situatie is er sprake van een zogenaamde paraplu-constructie. Stichting Streekomroep West-Friesland – met een samengesteld bestuur uit leden van de drie omroepen - krijgt HoornRadio, van Hoorn zeggen en WEEFF onder zich als zelfstandige platformen. Waar het kan wordt met elkaar samengewerkt, maar de partijen zijn ook vrij om eigen programmering en formats aan te houden.

WEEFF

Heel veel zin in

"Wij hebben er heel veel zin in om met alle partijen samen een succes te maken van de professionele Streekomroep West-Friesland", vertelt WEEFF-voorzitter Hendrik Boland. "Samen zijn we met al onze ervaring en kennis nog sterker dan de onderdelen."

Edo van Eekeres, namens vereniging Radio Bontekoe: "De kracht van de streekomroep ligt in de samenwerking van de verschillende partners, die met elkaar op alle media aanwezig zijn."

"Stichting 'van Hoorn zeggen' is blij met de afspraken die met de fusiepartners zijn gemaakt", vertelt bestuurslid Saida Voet. "Wij denken hiermee gezamenlijk een professioneel en goed media-aanbod voor iedereen in West-Friesland te kunnen verzorgen. We hebben er in ieder geval veel zin in!"