Telstar wint dankzij Christos Giousis, maar verliest ook de Griek met een blessure

Telstar heeft de eerste serieuze test in de voorbereiding goed doorstaan. Op eigen veld werd competitiegenoot FC Eindhoven met 3-1 verslagen. De Velsenaren tanken daarmee vertrouwen richting de competitiestart.

Eerder speelde Telstar in de voorbereiding tegen amateurclubs uit de regio. Nu wachtte met FC Eindhoven een tegenstander van een ander kaliber. Aanvankelijk zouden De Witte Leeuwen morgen tegen Jong Ajax oefenen, maar de Amsterdammers trokken de stekker uit het duel. De reden was dat zij te weinig spelers op de been konden krijgen voor die wedstrijd.

Tegen Eindhoven begon Telstar goed en kreeg het via Youssef el Kachati meteen de eerste grote kans. Halverwege de eerste helft opende Christos Giousis de score met een rake kopbal na een voorzet van Cain Seedorf. Vlak voor rust sloeg Telstar opnieuw toe en weer was het Giousis die met het hoofd scoorde: 2-0.

De spelvreugde van Giousis was vijf minuten na rust plots verdwenen. De Telstar-aanvaller moest per brancard het veld verlaten. Dehlhaus leek de wedstrijd nog spannend te maken, maar El Kachati stelde de zege een kwartier voor tijd veilig: 3-1.

Komende week speelt Telstar weer op dinsdagavond om 20.00 uur tegen Rijnsburgse Boys.