Mega-maïsdoolhof in Wieringerwerf: "Verdwalen mag, maar hoeft niet"

Het doolhof van uitsluitend maïsplanten is via een gps-systeem ingezaaid. In het doolhof zitten een valk, een muis en een graanhalm verwerkt. "Het is de kringloop van het leven en dat van het boerenleven", vertelt de moeder van Melle, Marbel de Graaf. Het is de tweede keer dat ze een doolhof maken. "Het is heel veel werk, maar vorig jaar hebben we tweeduizend kinderen, ouders en opa's en oma's blij gemaakt. Dat wilden we dit jaar gewoon weer."

Kijk hieronder alvast even mee in het doolhof met Melle en Marbel.