Groots finalefeest Alkmaar Ontzet komt er toch niet, gemeente geeft geen vergunning af

The Alckmaer Proms, of Alkmaar Alive, het feest dat de grote apotheose moest worden van 450 jaar Ontzet, gaat niet door. Op het evenemententerrein aan de Olympiaweg in Alkmaar zou een groots feest gehouden worden met een keur aan bekende artiesten. Maar de ruim 30.000 mensen die er op zondagavond 8 oktober verwacht werden, moeten op zoek naar ander vertier. "Echt heel erg jammer."

De vlag van 450 jaar Alkmaar Ontzet hangt vanaf nu in top bij het stadhuis - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Volgens de gemeente kan er op basis van de plannen geen vergunning worden verleend. En dat is opvallend, want het is diezelfde gemeente Alkmaar die 100.000 euro beschikbaar heeft gesteld aan de 8 October Vereeniging om dit feest te organiseren. Het knelpunt: de veiligheid van het publiek. Of beter gesteld: het ontruimingsplan. Na een eerste versie die werd afgekeurd door de gemeente werd professionele hulp ingeroepen. "We hebben daarvoor eerst binnen Alkmaar gekeken, maar konden daar niet voldoende expertise vinden", vertelt Rob Boerlage van de 8 October Vereeniging aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Zo kwamen we terecht bij een veiligheidsexpert die de veiligheid bij Noorderslag, Parkpop en meerdere MOJO-concerten verzorgt." Hij vervolgt: "Zij heeft op basis van kennis en ervaring berekend dat bij maximaal 35.000 mensen het evenemententerrein binnen 14 minuten ontruimd kan zijn. Er is overigens geen wettelijke norm voor, maar in de evenementenbranche is de ervaring dat ontruimingen tussen 10 en 15 minuten 'vergunningwaardig' zijn. Ter vergelijking: voor het AFAS stadion wordt een ontruimingstijd van 20 minuten gehanteerd." Onverwacht Met deze aanpassing dacht de organisatie er wel uit te zijn. Maar het liep anders. Ook de herziene versie van het plan kon niet op de goedkeuring van de gemeente rekenen. En dat was volgens Boerlage echt redelijk onverwacht: "We hebben dus een expert die gebaseerd op haar ervaring en kennis en kunde zegt dat er binnen 14 minuten ontruimd kan worden, en een gemeente die stelt dat ze het daar niet mee eens is. Maar vervolgens niet duidelijk maakt waar het dan aan schort. Alleen maar laat weten dat er op basis van het huidige plan geen vergunning verleend kan worden." Terugkoppeling zou pas eind augustus plaatsvinden. Dat is te kort dag, het evenement is immers op 8 oktober, er is dan te weinig tijd om nog echt iets te organiseren. Dus werd afgelopen woensdag de stekker uit Alkmaar Alive getrokken.

"450 jaar Ontzet zal nu de boeken in gaan als de viering waarvan het eindfeest niet doorging" Victor Kloos, fractievoorzitter OPA

Alkmaar Alive is naar verluidt het vierde grote evenement dat struikelt over Alkmaarse vergunningen. Dat roept de vraag op of Alkmaar wel de juiste plek is om nog dergelijke publiekstrekkers te organiseren. Ook de politiek begint zich te roeren. Fractievoorzitter Victor Kloos van lokale partij OPA heeft inmiddels technische vragen gesteld over het afblazen van wat de kroon op de 450 jaar Ontzet viering moest worden. "Het is echt heel erg jammer. 450 jaar Ontzet zal nu de boeken in gaan als de viering waarvan het eindfeest niet doorging. Gelukkig worden er ook nog heel veel andere dingen rond de viering georganiseerd", besluit Boerlage.

Ook uitwijken naar een andere locatie bleek niet mogelijk. AZ kan pas op 28 augustus uitsluitsel geven over de beschikbaarheid van de P8 en P9 terreinen bij het AFAS stadion, en dat is veel te laat. Daarmee stond de organisatie met de rug tegen de muur en was er geen andere keuze meer dan het evenement waar 100.000 euro voor was gereserveerd, af te blazen. De traditionele viering van Alkmaar Ontzet vindt dit jaar op zaterdag 7 oktober plaats.