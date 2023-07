Meer deelauto's, maar niet meer deelscooters in Haarlem om overlast te beperken

Haarlem gaat meer delen. Tenminste, als het aan de gemeente ligt moet het delen van vooral de auto een vogevlucht nemen. Maar er mogen niet meer deelscooters in de stad komen, omdat onduidelijk is of die het gebruik van de auto verminderen. En daar gaat het Haarlem om. Minder auto's betekent meer ruimte voor woningen en groen, is de gedachte.

Betutteling, keuzevrijheid en overlast van her en der geparkeerde scooters blijven kanttekeningen. Maar een ruime meerderheid van de gemeenteraad is groot voorstander van de deelmobiliteit. Het kost de gemeente drie jaar een kwart miljoen per jaar om vooral de communicatie hierover goed te laten verlopen.

Per deelauto vijf auto's minder

Het wordt vooral gemakkelijker voor marktpartijen om deelauto's aan te bieden. Ook gaat de gemeente stimuleren dat bewoners geen tweede auto meer aanschaffen, maar eerder gaan delen. Per deelauto hoopt Haarlem uiteindelijk vijf particuliere auto's minder in de stad te hebben.

Daarvoor wordt het onder andere mogelijk dat er in gebieden waar betaald moet worden voor een parkeerplek, de vergunning in meerdere wijken geldig is. Ook krijgen de aanvragen voor laadpalen voor electrische deelauto's voorrang en worden in buurten, bij ov-knooppunten en P+R locaties hubs ingericht voor deelauto's.

Plafond

Haarlem gaat niet zoals Amsterdam deze week besloot, meer deelscooters toestaan. Wethouder Bas van Leeuwen vindt de stad veel compacter waarbij het per fiets goed te doen is om de afstanden te overbruggen. "Als je een beetje doortrapt ben je vanaf het stadhuis in tien minuten in Schalkwijk en in vijf minuten op het Delftplein in Haarlem-Noord." Ook wil hij door het vergunningplafond van 200 deelscooters handhaven om de overlast binnen de perken te houden.

Vlak na de invoering van deelscooters in Haarlem werd veel hinder ondervonden van de deelscooters die achteloos op trottoirs werden gestald. Het werden ware obstakels voor voetgangers en minder validen. Om die reden heeft Haarlem in de Algemene Plaatselijke Verordening regels opgesteld over het gebruik van de deelscooter.

Dwarrelscooters

Haarlem wil nog wel de deelscooters zoveel mogelijk vrijelijk laten gaan en staan, maar als er teveel overlastmeldingen komen kunnen er hubs gemaakt worden. Dat zijn voor scooters en fietsen dan vakken, waarbuiten het verboden is om de scooters achter te laten.

Raadslid Frank Visser (CU) stelde voor om nog duidelijker in te zetten op het voorkomen van wat hij 'dwarrelscooters' noemt. Hij wil dat er gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde 'geofenching', dan krijgt zo'n vak virtuele grenzen. Daarbuiten werkt de app om de deelscooter te huren en af te melden, niet meer. Dat voorstel kreeg niet genoeg bijval. "We vinden 'free-floating' beter voor het gemak om deelscooters te gebruiken", stelde raadslid Sacha Schneiders van GroenLinks.