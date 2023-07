Opnieuw commotie om kortwieken 'bijensnelweg' Aalsmeer: terecht of niet?

Voor het zoveelste jaar op rij is de kritiek niet van de lucht. Natuurliefhebbers vragen zich af waarom het fleurige bijenparadijs 'Honey Highway' langs de N231 tussen de Kwakel (Uithoorn) en Aalsmeer wéér is platgemaaid. Als de 'bijensnelweg' ieder jaar wordt gekortwiekt, krijgen de bijen geen kans, zo wordt gevreesd. Maar klopt dat wel? NH duikt in de bloemetjes en de bijtjes en zoekt het tot op de bodem uit.

Honey Highway langs provincialeweg N231 in Aalsmeer - NH & Victor van Honk

'Jeetje wat een mooi bloemenveld. Daar moet ik op de terugweg even een foto van maken', dacht Amstelvener Victor van Honk toen hij in 2019 langs de Honey Highway in De Kwakel reed. Als hij terugkomt voor de foto treft hij alleen nog maar een kaal grasveld aan. In een tweet trekt Victor aan de bel bij de gemeente. "Is dat de bedoeling? Die bijen moeten hier toch terecht kunnen?", schrijft hij. De gemeente Aalsmeer reageert: "Het is ons ook opgevallen [...] Dit had waarschijnlijk niet gemaaid moeten worden" en verwijst naar beheerder van het stuk grond provincie Noord-Holland.

Het jaar erop treft hij opnieuw een kaal grasveld aan, en dit jaar is het wéér raak, ziet hij als hij er eerder deze week langs rijdt. "Elk jaar vroegtijdig gemaaid en dit jaar heeft het bord [met de tekst 'Honey Highway, blijvend paradijs voor bijen', red] ook het bijltje erbij neergegooid", reageert hij wederop met een dosis cynisme op Twitter. "Je zal maar bij zijn."

"Het gaat elk jaar hetzelfde", vertelt Victor aan NH. "Ik meld me dan bij de gemeente of bij de provincie, maar iedereen wijst naar elkaar, dus daar ben ik maar mee gestopt." Toch laat het hem niet helemaal los. Ook dit jaar kaart hij de situatie aan bij de gemeente Aalsmeer, en krijgt hetzelfde antwoord: "Dit had waarschijnlijk niet gemaaid moeten worden." Verklaring provincie De provincie vertelt dat de Honey Highway wél bewust wordt gemaaid, en dat zelfs twee keer per jaar gebeurt. "Opkomend zadenmengsel zal eerst tot bloemrijke vegetatie uitgroeien", laat de provincie aan NH weten. "Vervolgens verdorren de bloemen en verliezen daarmee de zaden", beschrijft ze het proces dat 'uitzaaien' wordt genoemd. "Na het 'uitzaaien' kan het gemaaid worden. Dat is ongeveer halverwege juli."

"De tweede bloei is de belangrijkste tijd voor de insecten vanwege hun wintervoorraad" Provincie Noord-Holland

Toch belooft de provincie dat het de huidige dorre vlakte snel binnen een paar maanden weer een stuk fleuriger oogt, al zal dat niet voor lang zijn. "Er komt een tweede bloei en deze periode is een belangrijkste tijd voor de insecten vanwege hun wintervoorraad. Half september wordt er weer gemaaid." Behalve het 'uitzaaien' van verdorde bloemen wordt het veld ook ieder najaar ingezaaid met een zaadmix van uiteenlopende bloemensoorten. "De zaden ontkiemen in het volgende bloeiseizoen samen met het ingezaaide mengsel en op deze wijze wordt het bloemrijke mengsel steeds meer dicht." Maatwerk Initiatiefnemer van de 'bijensnelweg' Deborah Post bevestigt dat het veld twee keer per jaar gemaaid wordt, en dat recent is gebeurd langs de N231. "De andere Honey Highway-bermen, langs de N196, zijn nog niet gemaaid." Deborah benadrukt dat de provincie niet bij het maaien betrokken is, en dat de betrokken ondernemers daar een eigen aannemer voor inhuren. Ze kunnen dan maatwerk leveren en het veld pas maaien als de bloemen zijn uitgebloeid. Dat is nu dus het geval langs de N231. "Komende week worden de zaden eruit geschud, en over een week wordt het maaisel afgevoerd." Foutje Een bewering van de provincie die volgens Post niet klopt, is dat de Honey Highway ieder najaar opnieuw wordt ingezaaid om de bloemdichtheid in de velden te vergroten. Dat gebeurde bij het aanleggen van de bijensnelweg in 2018 én nadat de bloemenweide in 2020 een keer ten onrechte was gekortwiekt om ruimte te maken voor graafwerkzaamheden van Liander. "Maar daarna hebben we netjes geld gekregen", benadrukt Deborah. Wat betreft de borden die in het veld liggen: die zijn volgens Deborah aan vervanging toe. Volgende week komen er twee nieuwe borden. In dat jaar nam NH een kijkje op de bijensnelweg, die op dat moment vol in bloei stond en talloze insecten trok.