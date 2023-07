Druilerig zomerweer met wind en buien op komst

Terwijl er in grote delen van het Middellandse Zeegebied het ene na het andere hitterecord wordt verbroken, wordt de zomervakantie in ons kikkerlandje minder spectaculair ingeluid. Tijdens Pride Walk morgen kan de regenjas uit de kast.

Met temperaturen rond de 19 graden laat het lekkere zomerweer de komende dagen nog even op zich wachten. Vandaag en morgen laat de zon zich zo nu en dan nog zien in de stad, maar de dagen erna lijkt het vooral nat en winderig te worden.

Zaterdag wisselen bewolking en zon elkaar af, maar zondag belooft het een ietwat herfstachtige dag te worden met een harde zuidwestenwind en kans op zware windstoten, zo voorspelt Buienradar. De temperaturen schommelen dit weekend tussen de 19 en 22 graden. ''s Avonds kan het in de stad afkoelen tot 14 graden.

Ook na het weekend blijft het wisselvallig met temperaturen niet hoger dan 22 graden. Ook moeten we volgens de voorspellingen rekening houden met regenbuien. "Voor zondag komt de regenjas wel goed van pas. Morgenmiddag neemt de wind aan de westkust in kracht toe en morgenavond nog meer. Dit terwijl er in het midden van het land minder wind is", aldus meteoroloog Floris Lafeber van Weeronline.

We hebben te maken met een sterke westelijke wind vanuit de Noordzee. Daarom komt er vrij koele lucht vanuit de Noordzee. De warme lucht uit het zuiden kan ons hierdoor niet bereiken. Echt "herfstig" wil Lafeber de komende dagen niet noemen. "Zondag kan het toch nog 22 graden worden, dus dat noem ik wel zomers."