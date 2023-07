Geen AZC op weiland Tolhek: eigenaar grond gaat niet akkoord

Er komt geen asielzoekerscentrum (AZC) op het weiland tussen het Tolhek en bedrijventerrein de Trompet. Dat is vandaag bekend geworden. De gemeenten Heemskerk en Uitgeest hadden de locatie bij het COA voorgelegd als mogelijke plek voor opvang van asielzoekers, maar de grondeigenaar heeft besloten niet akkoord te gaan met het plan.

Onrust bij omwonenden

Het weiland is eigendom van melkveehouder De Bie. Na meerdere gesprekken met de gemeenten Heemskerk en Uitgeest, een informatieavond en het aanhoren van de verschillende meningen in de omgeving, heeft de boer uiteindelijk besloten om de grond toch niet beschikbaar te stellen voor een AZC.

Agrarisch makelaar en woordvoerder van De Bie, Theunes Jensma, legt uit. “De Bie staat altijd open voor gesprekken om te kijken wat er mogelijk is, maar drie weken geleden merkten we dat er verschillende meningen zijn bij omwonenden en dat het begint te schuren. Familie de Bie wil geen onrust in de streek en dat heeft hen doen besluiten om te zeggen: ‘Ik doe niet mee’, als eigenaar van de grond zijnde.”