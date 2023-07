Amsterdam aA nl Het barst er van in het donker: wel 3.000 soorten nachtvlinders

Je komt ze nu vast regelmatig tegen in huis als het donker is: nachtvlinders. En dat kan ook wel kloppen, want overdag vliegen er zo'n vijftig soorten vlinders, maar in de nacht zijn dat er 3.000! Natuurlijk Noord-Holland is erbij als Edo Goverse zijn vlinderval opzet op tuinpark Rust en Vreugd in Amsterdam-Noord. Al snel wemelt het van de nachtvlinders. Van hele kleintjes, de micro's, tot de gigantische ligusterpijlstaart die zo groot is als een vogel.

De bonte brandnetelmot meldt zich als één van de eerste nachtvlinders - NH Nieuws/Stephan Roest

Het werkt simpel: je zet een hele grote lamp op een laken en dan komen ze: nachtvlinders in alle soorten en maten. Wij hadden geen idee dat er zoveel rondfladdert in de nacht. Vandaar dat vleermuizen in het donker op jacht gaan! Binnen een uur zitten er al talloze beestjes op het laken. "Waarom ze op het licht afkomen, weten we eigenlijk niet precies", legt Edo Goverse uit. Hij doet deze nachtvlinderinventarisatie om bij te houden hoe het gaat met nachtvlinders in Noord-Holland. Tekst gaat verder na de foto.

De vlinderval wordt opgebouwd. Als snel melden zich de eerste nachtvlinders. - NH Nieuws/Stephan Roest

Net als met alle andere insecten gaat het ook niet zo goed met nachtvlinders. Edo: "Er zijn nog veel soorten, maar ik vang minder exemplaren dan vroeger. Toen kwam ik bijvoorbeeld van een bepaalde soort tien tegen, nu nog maar één of twee." Met sommige soorten gaat het wel goed. Van de stippelmot ving ik er uiteindelijk ongeveer 7.000." Tekst gaat verder na de foto.

De peper- en zoutvlinder, ook wel berkenspanner genaamd, heeft een spanwijdte van ongeveer 5 centimeter - NH Nieuws/Stephan Roest

Rond een uur of 1.00 uur komt er een grote joekel aangevlogen. Het lijkt wel een vleermuis of een klein vogeltje. "Kijk, dat is de kers op de taart vannacht: een ligusterpijlstaart!" Net als de andere vlinders blijft ook deze reus, geland op het witte laken, rustig zitten. Tekst gaat verder na de foto.

De ligusterpijlstaart - NH Nieuws

Om ongeveer 2.00 uur gaat de lamp uit. "We laten het laken nog even staan zodat alle vlinders de tijd krijgen om weg te vliegen. Straks schudden we heel voorzichtig de achterblijvers er af en dan gaan we allemaal weer naar huis. Wij ons bedje in en de vlinders gaan de nacht in op zoek naar een partner of naar eten."