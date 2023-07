Deze 5 zomerse plekken mag je volgens de NH-lezer niet missen

Het is zomervakantie in regio Noord-Holland. Waar we eerder al vijf verborgen parels van de provincie deelden, zijn er nog genoeg andere mooie plekken te vinden. Daarom is het nu de beurt aan jullie en delen we vijf tips van de NH-lezers.

Op een zomerse dag kun je zwemmen bij één van drie zandstranden. Zomers wordt de kwaliteit van het water gekeurd en het gebied wordt met een ballenlijn afgezet. Doordat het recreatiegbied omringd is door water, is het de perfecte plek voor activiteiten zoals jetskieën, zeilen en surfen. Zo kun je er zelfs surf- en zeillessen volgen bij de nabijgelegen zeilschool.

Om niets te missen van het Hemmeland kun je de wandel- of fietsroutes volgen langs ligweiden waar je mooie uitzichten hebt over het gebied. Als je kiest voor de Troeterroute, dan maak je een wandeling van ongeveer zes kilometer langs bijzondere plekjes van Monnickendam.

Het zand van pleistoceen bestaat al meer dan 100.000 jaar, en het is waarschijnlijk het oudste strand van Nederland. In 1990 is er over het oude zand een nieuwe laag gespoten om het oude zand te beschermen. Hierdoor is het Lutjestrand nog groter geworden en kun je er in de zomer uren doorbrengen.

In de kop van Noord-Holland aan het Amstelmeer vind je het Lutjestrand in Westerland. Naast dat je er kunt zwemmen, zijn wind- en kitesurfers hier ook aan het goede adres. Je kunt er blauwalgvrij zwemmen, omdat er een zwembassin bij het zandstrand is. Daarnaast kun je er makkelijk met je boot aanmeren en bij het strandje suppen en surfen.

Naast de vele zwemplekjes, biedt het Twiske ook verschillende wandel- en fietsroutes waar je vogels kunt spotten bij één van de uitkijkpunten. Om nog meer van de natuur te zien, kun je kiezen voor de rode Twiskeroute, de gele Morgenstondroute of de groene Marsenroute. Met een beetje geluk kom je nog een Schotse Hooglander, buizerd of fazant tegen.

Zo is het Doesstrand één van de zeven strandjes in de buurt van Oostzaan, Landsmeer en Amsterdam waar je in de zomer kunt zwemmen en waar kinderen kunnen spelen.

In het noordwestelijke puntje van Geestmerambacht vind je De Groene Oase. In het noordelijke deel is een voedselbos met onder andere noten- en bessenplanten. In het zuidelijke gedeelte is weer een fruitbomenweide, waar je appels en peren kunt plukken.

In de gemeenten Alkmaar en Langedijk ligt het recreatiegebied Geestmerambacht, dat bestaat uit een grote plas met daaromheen allerlei zandstrandjes, speelweides en bossen. In de zomer kun je er zwemmen in één van de acht zwembaaien of suppen.

5. Toolenburgerplas

De Toolenburgerplas is een kunstmatig meer dat in de Hoofddorpse wijk Toolenburg ligt. Het meer is ontstaan door zandwinning van de wijken Floriande en Toolenburg. Daarbij is een waterplas ontstaan die steeds groter is geworden en is uitgemond in de Toolenburgerplas. Het meertje wordt gezien als een oase van rust en is omringd met ligweides waar je kunt zonnen en strandjes.

Onder duikers is de Toolenburgerplas een geliefd duikgebied. Het meer heeft een kleiwand en het water is helder met veel vissen zoals karpers, palingen, brasems, snoeken en meervallen in het ondiepe water. Het heeft niet voor niets een duikparcours dat door duikteam Haarlemmermeer is aangelegd.