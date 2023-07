Makrelenrokers gaan strijd met elkaar aan op heus NK: "Het is nog niet zo gemakkelijk"

Het is morgen weer zover: het NK makreel roken. Op het Plein 1945 in Petten staan dan de hele middag tussen de 35 en 40 mensen enthousiast hun makrelen te roken, in de hoop dat 'hun' makreel als de beste wordt bevonden. "Maar het is nog niet zo gemakkelijk", zegt organisator Bob Groen. "Een klein foutje en je wordt er gelijk in punten op afgerekend."

Het is een traditie die al heel wat jaren teruggaat. Dit jaar is het de 45e keer dat in Petten het NK makreel roken is. "Hoe het ooit is ontstaan, durf ik niet precies te zeggen", vertelt Bob Groen van de organisatie. "Maar er werd hier in de omgeving altijd al veel makreel en vis gerookt en op een gegeven moment is dat uitgemond in een Nederlands kampioenschap."

Alle deelnemers verzorgen hun eigen makrelen. Groen: "Dan moet je denken aan de inkoop, maar ook de schoonmaak en het zout pekelen. Het blijft een natuurproduct, dus daar ben je van afhankelijk. Het liefst heb je wat grotere, dikkere makrelen die lekker vet zijn, maar die heb je niet altijd."

Het lijkt zo simpel om een lekker makreeltje te roken, maar volgens Groen is dat niet zo. "Een klein foutje en de jury kan je daarop afrekenen en je minder punten geven." Vooral hobbyisten doen mee aan de wedstrijd, al zitten er ook enkele koks en beroepsmakrelenrokers bij. "Vorig jaar was er ook een deelnemer die in het Zuiderzeemuseum makrelen rookt", weet Groen.

Eeuwige roem

De organisator verwacht dat het NK druk wordt bezocht. "Vanaf 16.00 uur mogen ze hun makrelen ook verkopen aan het publiek. In elk kistje zitten meestal tussen de 40 en 45 makrelen. Doe dat keer 35 en er kan heel wat worden verkocht."

De jury beoordeelt de makrelen op uiterlijk, smaak en hygiëne. De winnaar gaat er vandoor met de eeuwige roem, wordt vermeld op de wisselbokaal en krijgt een bijzondere bokaal in de vorm van een vis gemaakt door kunstenaar Theo Kroon.

Vorig jaar was NH bij het NK makreel roken, en volgden we de strijd tussen John en Rob: