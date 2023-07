Gemeente stelt geld beschikbaar voor alternatief onderzoek naar het verraad van Anne Frank

Amsterdam kan de 100.000 euro die gegeven is voor het omstreden onderzoek naar de verrader van Anne Frank definitief niet laten terugvorderen, dat is het resultaat van een second opinion die de gemeente heeft laten uitvoeren. Wel stelt het stadsbestuur geld beschikbaar voor een eventueel alternatief onderzoek.

De gemeente wilde het geld terugvorderen, nadat was gebleken dat het boek 'Het verraad van Anne Frank' met gebrekkig bewijs Joodse notaris Arnold van den Bergh als vermoedelijke verrader van de familie Frank had aangewezen. Maar volgens experts is het onderzoek door een coldcaseteam naar het verraad amateuristisch uitgevoerd en zijn er conclusies getrokken op basis van misinterpretatie en tunnelvisie.

Op basis van juridisch advies concludeerde oud-wethouder Shula Rijxman dat terugvordering niet mogelijk was, maar dat bleek slechts te gaan om een mondelinge toelichting van een ambtenaar. Na aandringen van de gemeenteraad beloofde ze een second opinion te laten uitvoeren naar een eventuele terugvordering.

Second opinion

Die second opinion bevestigt nogmaals de conclusie van het eerste advies, blijkt uit de brief die verantwoordelijk wethouder Alexander Scholtes aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Het geld dat door Amsterdam aan Proditione Media was gegeven was géén subsidie, maar een bijdrage. Om die reden zijn er geen uitgebreide afspraken gemaakt over het onderzoek.

De enige gestelde voorwaarde was namelijk dat de dataset gedeeld kon worden met het publiek. Die dataset is inmiddels aangeboden aan het Stadsarchief, waardoor de gemeente de 100.000 euro definitief niet terug krijgen. "Achteraf gezien hebben wij dit niet goed aangepakt. Wij hebben hiervan geleerd", aldus een woordvoerder van Scholtes.

Nieuw onderzoek

Wel maakt de wethouder in de brief bekend dat er geld beschikbaar komt voor een eventueel nieuw onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers. "In overleg met de nabestaanden kijken we hoe we dit vormgeven", aldus de wethouder. Om wat voor budget het gaat, is nog niet duidelijk.