Marion en Willem komen thuis op camping in De Weere: "Voelt als familie"

Mini-camping Het Stammeland is voor Willem (66) en Marion (63) uit Leiderdorp niet alleen een plek om te ontspannen en te recreëren. De Weere is ook de plek waar ze jaarlijks thuiskomen. Door een trieste aanleiding, het overlijden van Nicolette, voelden ze zich verbonden met de camping in De Weere.

Marion geeft een treffend voorbeeld van hoe het er op de mini-camping aan de Driestedenweg in De Weere - goed voor 30 staanplaatsen - aan toe gaat. "Laatst begon het te stormen. Er waren Duitse gasten, maar die waren op pad. Dan gaat iedereen hier helpen. De luifel werd ingedraaid, de was werd van de lijn gehaald en stoelen werden ingeklapt. Dat doen we dan samen, met z'n allen. Dat is de kracht van deze camping."

Een jaar of acht geleden kwamen ze hier voor het eerst. Om na veel regenbuien twee dagen later weer te vertrekken. Maar de liefde voor de camping én de interesse in het West-Friese land was wel gewekt.

Dus kwamen ze een jaar later opnieuw. "Zo leerden we Nicolette beter kennen, de eigenaresse. Ze vertelde dat ze ziek was en dat ze zo'n moeite had om het sanitair schoon te maken. Ik zei: 'Meid, had dat gezegd, dan hadden we geholpen!' Een jaar later werden we gevraagd of we toch konden helpen. Dus gingen we hier tijdens het seizoen iedere donderdagavond heen. Dan bleven we tot zondagavond. In die dagen maakten wij het sanitair grondig schoon."

Jaarlijkse terugkeer naar Het Stammeland

Weer een jaar later stonden ze er het hele seizoen, om wederom te helpen op de camping. Uit liefde voor de familie Stam. De ogen worden vochtig als Marion over Nicolette praat. Ze overleed in 2019, aan de gevolgen van borstkanker, maar wordt niet vergeten. "Ze lachte altijd en op de camping was ze gelukkig. Dit was helemaal haar ding. Een wereldwijf, iedereen was gek op haar."

Een anekdote volgt. "Toen onze kleindochter was geboren, had Nicolette onze camper versierd en beschuit met muisjes gehaald. Die aten we met alle bezoekers op. Typisch, Nicolette."

Gek op West-Friesland

Nog altijd komen Marion en Willem enkele weken per jaar een weekje naar Het Stammeland. "Vanavond komt Jos, de man van Nicolette, hier weer eten. En ook andere bezoekers eten vaak mee. Het voelt als familie en thuiskomen. Het is ook een mooie camping, met prachtig ruime plekken. En je kunt hier prachtig fietsen. Wij vinden West-Friesland zó mooi. We komen hier altijd weer terug."