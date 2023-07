Eerbetoon aan overleden Nicolette: familie zet mini-camping voort

In 2019 staat het leven van Jos, Kelly en Kim op zijn kop als Nicolette overlijdt aan de gevolgen van borstkanker. Maar ook zonder de katalysator zijn ze vastbesloten: de camping moet voortgezet worden. Juist voor Nicolette. "Zij regelde eigenlijk de camping", zegt Jos, die ook aannnemer is. "Ik onderhield het gras en de camping, maar Nicolette hield de boekingen bij, had contact met de bezoekers en maakte het toiletgebouw schoon. Ze haalde veel positieve energie uit de camping, zelfs toen het heel slecht ging."

Mini-camping Het Stammeland bestaat sinds 2015. Het biedt 30 ruime staanplaatsen en is gericht op 50-plussers. "Mensen komen hier voor de rust", weet Jos. "Sommige bezoekers worden na de eerste nacht pas laat wakker, omdat ze geen lawaai horen. Dat is, denk ik, onze kracht."

Afspraak is afspraak: Jos zet camping voort

Inmiddels is Jos het gezicht van de camping, samen met dochter Kim. "Nicolette wilde graag dat ik de camping voort zou zetten. En als ik een afspraak maak, dan kom ik die na. Ik doe het met veel plezier, omdat het heel leuk is. Maar ook uit liefde voor mijn overleden vrouw."

Dochter Kim helpt volledig mee. Ze onderhoudt de website en zorgt ervoor dat de camping er goed uit blijft zien. "Ik voel me eigenlijk dichter bij mijn moeder staan. Het is prachtig dat deze camping uit haar naam voort kan leven. Bezoekers beginnen ook vaak over mijn moeder of over het plein dat de naam van mijn moeder draagt. Dat voelt heel goed. Deze camping is een eerbetoon aan haar."