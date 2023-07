Buurtschap Hofgeest wil leefbare en groene buurt en niet alleen maar nog méér woningen

Het is nu nog een rustieke parel in Velserbroek, maar het buurtschap Hofgeest gaat hoogstwaarschijnlijk flink veranderen. Er zijn plannen om nieuwe huizen te bouwen aan de Hofgeesterweg 63. Het gebied, een uitgestrekt weiland waar vroeger een manege was, zal plaats maken voor maximaal 54 nieuwe woningen.

Het plan voor méér nieuwe woningen is gemaakt door de gemeente en de ontwikkelaar om wat te doen aan het nijpende tekort van betaalbare huizen en leefplekken voor senioren. Er moeten uiteindelijk vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen komen.

Woningnood

Omwonenden zeggen tegenover NH Nieuws te begrijpen dat door de woningnood er moeten worden bijgebouwd, maar er is wel vrees dat er "nog maar weinig groen overblijft in de wijk." Zo maakt ook meneer Broekhuizen zich zorgen over het karakter van de buurt en hij woont al 35 jaar in Hofgeest.