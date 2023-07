Klassieke NZH-bussen herleven dankzij 3D-printer

Het voormalige vervoersbedrijf NZH is een begrip in de IJmond en ver daarbuiten. De bussen bepaalden meer dan een eeuw voor een belangrijk deel het straatbeeld. Hoewel het bedrijf niet meer bestaat zijn de geelwitte en grijze bussen nog niet verdwenen uit het collectieve geheugen. Hobbyist Gerard Kooijman uit Heemskerk is een groot liefhebber en heeft daarom de klassieke NZH-bussen op schaal nagebouwd.