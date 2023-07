Een begrip verdwijnt uit het Haarlemse centrum: koffiespecialist De Kale Jonker stopt

Vanachter zijn toonbank staart Lippen de Vries naar de grote leegte in zijn winkel, beter bekend als 'De Kale Jonker'. "De ziel is er al uit", mijmert hij. Ook de koffiebrander, waar hij zelf alle koffie mee brandde, is weg. Het is mooi geweest. De Vries voelt zich niet meer thuis in het centrum van de stad.

"Drie á vier keer per week stond ik middenin de nacht op en ging aan het werk tot een uur of zes in de ochtend. Daarna douchen, koffie drinken en om negen uur opende ik dan de winkel." Nu komt er, na ruim 36 jaar, een einde aan die periode. De Vries stopt ermee."Vanmiddag trek ik voor de allerlaatste keer de deur dicht. Met een zucht, want ik kijk er wel tegenop, hoor." Sinds bekend is geworden dat hij gaat stoppen, komen er regelmatig verdrietige mensen in zijn zaak. "Dat gaat mij ook niet in de koude kleren zitten. Ik heb inmiddels maar een doos met tissues op de toonbank gezet."

Lippen de Vries achter de toonbank van de Kale Jonker - Maurice Blaauw

Op die toonbank ligt het ook een artikel waarin hij aankondigt dat hij gaat stoppen. Aan de voorkant hangen kaarten en tekeningen. Dat doet De Vries goed. "Ik ga zelf ook veel dierbare klanten missen." Emoties bij klanten De koffiespeciaalzaak wordt door sommige klanten vergeleken met drogisterij Van der Pigge, een icoon in de stad. "Dat vind ik wat te ver gaan, maar ik ben wel heel blij dat ik zo gewaardeerd wordt." De Vries had niet verwacht dat de emoties zo hoog zouden oplopen bij zijn klanten. "Dat is niet echt Haarlems. Want Haarlemmers zijn normaal toch een beetje stug. Nu heb ik huilende klanten moeten omhelzen." Tekst loopt door na de foto.

Lippen de Vries voor zijn winkel aan de Zijlstraat - Maurice Blaauw

Hoewel 'Lippen' een Friese naam is, is hij wel een geboren Haarlemmer. "De binnenstad is de laatste jaren te veel veranderd. Daarom ga ik ook weg." De 'echte muggen', die hij omschrijft als een typisch volkje, zijn volgens De Vries een beetje kneuterig, willen zowel 'dorps als stads' tegelijk zijn en wonen daarom bijna niet meer in de binnenstad.

"Als alle Amsterdammers hierheen komen, ga ik daarheen" koffiespecialist Lippen de Vries

"De binnenstad wordt ook té toeristisch. Buren kennen elkaar bijna niet meer. We groeien te veel uit elkaar, ook omdat Amsterdammers hier tegen welke prijs dan ook een huis willen kopen." De Vries maakt straks zelf, opmerkelijk genoeg, de omgekeerde route. Hij verhuist naar Amsterdam. "Als alle Amsterdammers hierheen komen, dan ga ik daarheen", lacht hij. "Ik ga daar samen met mijn vrouw in een rustig gedeelte van de stad wonen. We hebben daarnaast ook een huisje op de Veluwe. Daar gaan we waarschijnlijk de meeste tijd doorbrengen." Voor mooie culturele voorstellingen reist hij dan graag weer terug naar Amsterdam. "Mijn vrouw is inmiddels met pensioen, maar heeft altijd bij Nationale Opera & Ballet gewerkt. Daar willen we graag nog voorstellingen van bij gaan wonen.” Tekst loopt door na de foto.

De Vries weegt koffiebonen af - Maurice Blaauw

Terwijl hij vertelt, weegt de Vries koffiebonen af van een speciaal soort koffie. "Die heb ik vanochtend zelf ook gedronken." Zijn koffiebonen bestelde hij altijd in landen in Afrika, Zuid-Amerika en in Indonesië. Over de vele koffiesoorten heeft hij verhalen geschreven en die gaf hij ook altijd graag aan zijn klanten mee. Verhalen over bijvoorbeeld de historie van de landen van herkomst, veelal geplaagd door oorlogen en dictators. 'Waar nu de koffie kopen?' "Inmiddels zijn er klanten die niets anders meer drinken en straks dus met een probleem komen te zitten. Ik dus ook, want waar ga je dan straks je koffie halen?" Tekst loopt door na de foto.

Achter de toonbank staan blikken vol met koffie - Maurice Blaauw

Veel klanten slaan daarom de laatste dagen nog flink wat koffie in bij De Vries. "Sommigen halen wel vijf kilo. Wanneer je het in de koelkast bewaart, kan het nog wat langer mee. Je kan het zelfs in de vriezer stoppen." De koffieverkoper gaat zelf op de Veluwe op zoek naar een nieuwe koffiehandelaar. Die zal een hele goede klant hebben aan De Vries. "Want ik ga niet stoppen met het drinken van mijn acht koppen koffie in de ochtend. Ik kijk daar altijd veel naar uit."

Koffiebonen worden overgegoten in kleinere porties voor de klant - Maurice Blaauw

Winkel "De overgebleven voorraden gaan naar de voedselbank en organisatie Stem in de Stad. De inboedel zal zo veel mogelijk worden hergebruikt en gaat onder andere naar Mooi Zooi, de voormalige sociale werkplaats in Schalkwijk. Ook de coöperaties heb ik laten weten dat ik ga stoppen. Zij gaan ervoor zorgen dat de koffieboeren nu niet zomaar zonder afnemer komen te zitten."

"Vroeger belde je naar de lokale arts, dat was vaak de enige die Engels sprak en die figureerde dan ook meteen als tolk" Lippen de Vries

Met sommige coöperaties heeft De Vries al heel lang contact. "Vroeger belde je eerst naar de lokale arts, want dat was vaak de enige die Engels sprak en die figureerde dan ook meteen als tolk. Zo kon je makkelijker afspraken maken om koffie te kopen van kleine coöperaties in afgelegen gebieden", vertelt De Vries. Tegenwoordig kan hij alle afspraken via de mail maken, maar dat is ook niet altijd even makkelijk. "Ze hebben daar vaak maar een paar uur stroom per week. Dat is ook iets waar ik rekening mee moet houden."

De protestposter van De Vries - Maurice Blaauw