Waar vind je nou de ziel van de Noordkop? "Er is hier zo veel om van te genieten!"

Presentator Koen Bugter legt voor de Zomertoer een hele lange tocht af in regio Noordkop. Hij ontmoet fotografe Linda Smit bij het gemaal Lely in Wieringerwerf, via Den Oever, Den Helder en Callantsoog, komen ze uiteindelijk op het strand van Petten terecht.

Daar in Petten staat ook nog een kernreactor, waar heel bijzonder onderzoek gedaan wordt, vertelt regioverslaggever Kelly Blok aan Koen. En hij leert over de bijzondere geschiedenis van Wieringen, dat 100 jaar geleden nog een eiland was. Nog veel verder terug, zo’n miljoen jaar, lag er zelfs land in de Noordzee, waar Neanderthalers rondliepen. Koen schrikt ervan hoe die er toen uitzagen. Muziek is er ook, Tom Haver uit Callantsoog knalt zijn nieuwe zomerhit uit de speakers!