Gebroken vinger houdt Ajax-doelman Remko Pasveer twee maanden aan de kant

Bij Ajax stapelen de keepersproblemen zich wel op nu Pasveer geblesseerd is geraakt. Maarten Stekelenburg is onlangs gestopt en de geruchten rondom een vertrek van Gerónimo Rulli stapelen zich op. Naar verwachting zullen de Amsterdammers zich gaan roeren op de transfermarkt in de zoektocht naar een nieuwe doelman.

Pasveer streek in 2021 neer bij Ajax. Sindsdien speelde hij vijftien competitiewedstrijden en zes keer in de Champions League.