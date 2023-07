Amstelveense wethouder Raat tekent parkeergarage alvast in, oppositie trapt op rem

Hoewel wethouder Verkeer Herbert Raat al van de daken schreeuwt dat een ondergrondse parkeergarage de weg gaat vrijmaken voor een stadspark naast het Amstelveense Raadhuis, zijn veel raadsleden minder enthousiast over dit idee. Laat de inwoners en raad eerst maar eens hun zegje doen, was de boodschap gisteren tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Zo moet het nieuwe park op de plaats van de parkeerplaats eruit gaan zien - Gemeente Amstelveen

Die vergadering ging voornamelijk over de perspectiefnota 2024. Daarin staat waarvoor de gemeente de komende periode geld wil uittrekken. Vanaf 2025 wordt tien miljoen euro gereserveerd voor de herontwikkeling van de Noordelijke Poeloever: het stuk grond naast het Raadhuis waar nu een parkeerplaats is. Daar parkeren ook veel bezoekers van het Oude Dorp. "In juli gaat de raad beslissen of we geld vrijmaken om auto’s rondom het Oude Dorp in een parkeergarage te laten verdwijnen. Zo komt deze mooie plek van Amstelveen beschikbaar voor groen en recreatie", schreef Raat eind juni al in een tweet. Tekst gaat verder onder Tweet

Ook in zijn persoonlijke blog spreekt de VVD-wethouder zijn enthousiasme over het plan uit. Hij ziet een kostendekkende parkeergarage als een mooie oplossing voor de overvolle parkeerplaats die er volgens hem niet erg aantrekkelijk uitziet. "Wat mij betreft verdwijnt er zoveel mogelijk onder de grond als dat mogelijk is", schrijft hij. Hij deelt ook een afbeelding van hoe het nieuwe stadspark er ongeveer moet gaan uitzien.

"Op een plaatje kunnen wij niet 10 miljoen reserveren" Pieter Monkelbaan van BBA

Het Amstelveens Nieuwsblad publiceerde deze afbeelding ook. Raadsleden vielen gisterenavond over de manier waarop het plan naar buiten wordt gebracht. "Drie weken geleden werd ons een plaatje in de krant gepresenteerd. Daarop kunnen wij niet 10 miljoen reserveren", bracht Pieter Monkelbaan van Burger Belangen Amstelveen (BBA) bijvoorbeeld in. Ook Lijsttrekker van GroenLinks Lennart de Looze verbaast zich erover. "De informatie die hierover beschikbaar is: waar moeten we die uit vernemen? Uit het persoonlijk blog van meneer Raat", zei hij gekscherend. Tekst gaat verder onder Tweet

