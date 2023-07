Na 45 jaar stopt de Uitmarkt: "Concept past niet meer bij deze tijd"

Wel blijkt uit het onderzoek dat er bij de cultuursector nog steeds de behoefte is om een weekend per jaar het diverse aanbod van kunst en cultuur te vieren en in de schijnwerpers te zetten. Maar dan in een andere vorm.

Volgens het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, bestond er al na de editie van 2019 de ambitie om te vernieuwen. "Door de uitbraak van de coronapandemie en de moeilijke start in 2022 was het echter niet mogelijk dit proces met de sector eerder op te starten. Daarnaast heeft de Uitmarkt, net zoals veel andere gratis toegankelijke festivals zoals bevrijdingsfestivals, te kampen met financiële uitdagingen", aldus het bureau.

Het is dus afgelopen met de jaarlijkse voorstellingen, marktjes en concerten op het Museumplein. Vorig jaar kwam de Uitmarkt al onder vuur te liggen nadat de organisatie de vertrouwde standjes met cabaretiers, theatermakers en muzikanten had vervangen door QR-codes.

"Het is te vergelijken met een nationaal evenement zoals Koningsdag of Sinterklaas"

Het nieuwe festival De Opening zal elk jaar georganiseerd worden door een andere gaststad. “Het is te vergelijken met een nationaal evenement zoals Koningsdag of Sinterklaas. Elk jaar organiseert één stad het centrale festivalhart van De Opening bestaande uit een centraal podium en live tv-uitzendingen," aldus de organisatie.

De gaststad zal vervolgens haar eigen cultuurlocaties openen voor het publiek, hebben hun eigen lokale culturele programmering, debatten en een eventuele aanvullende programmering zoals schrijverscafés.

Het nieuwe concept gaat pas in 2024 van start, maar dit jaar wordt De Opening al op kleinschalige manier georganiseerd. Tijdens het laatste weekend van augustus 2023 kunnen bezoekers op zaterdag en zondag in Koninklijk Theater Carré Sneak Peek Tours boeken, waar ze kennismaken met verschillende voorproefjes van het culturele seizoen. Daarnaast kunnen bezoekers de repetities of de live tv-opnames op zaterdag en zondag bijwonen. Ook is er op zondag een debat in Paradiso.