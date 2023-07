Heemskerkers en Beverwijkers willen voor tweede keer burgerwacht in onveilige wijk

'Laat ons burgers de straten rond het beruchte Europaplein in Heemskerk zélf weer veilig maken.' Dat is de strekking van een plan dat Harry Anderies en buurtgenoten vandaag aan de burgemeesters van Heemskerk en Beverwijk aanbieden. Buurtbewoners worden daar dagelijks bedreigd en geïntimedeerd, maar de gemeenten nemen de problemen niet serieus, vinden ze. Harry zette eerder al een burgerwacht op in de Pilotenbuurt in Beverwijk.

NH Nieuws

"Mensen durven de straat niet op, ze durven 's avonds hun hond niet uit te laten. Ze durven zelfs geen aangifte te doen als ze bedreigd worden." Het is volgens Harry Anderies aan de orde van de dag in Oosterwijk, het deel van Heemskerk waarin het inmiddels beruchte Europaplein ligt. Dat daar problemen zijn, wordt na zes jaar door iedereen wel bevestigd. Tekst loopt door onder het artikel over het Europplein.

Lees hier meer over het Europaplein IJmond Heemskerkse buurt al jaren geterroriseerd door jongeren: wanhoop nabij

Maar die problemen moeten nu eindelijk ook eens aangepakt worden, vindt Harry. En dat gebeurt niet. "Er worden bij de gemeente coördinatoren aangesteld. En als die weggaan, komen er nieuwe. Ze blijven de problemen inventariseren, maar dat heeft intussen nog tot niets geleid. En dus zijn de mensen in de wijk het vertrouwen in de politiek totaal verloren." Daarom willen Harry en andere Heemskerkers en Beverwijkers het zelf regelen in de wijk, die op de grens van de twee gemeenten ligt. Ze zijn een petitie begonnen en hebben een plan geschreven om Oosterwijk veiliger te maken. "De klok staat al ver over twaalven" staat er op de website.

"Extra handhaving? Je kunt ook praten over roze luchtkastelen, die komt toch niet" Harry Anderies

Wat er precies in het verbeterplan staat, wordt vanmiddag bekend, na de uitreiking aan de burgemeesters Alexander Luijten en Martijn Smit van Heemskerk en Beverwijk. Harry: "Het is een plan met een praktische insteek. De uitvoering ligt bij de bewoners, omdat velen het vertrouwen in de gemeente dus kwijt zijn. Het komt erop neer dat we willen dat de gemeente diensverlener wordt van ons. Als wij iets nodig hebben, willen we dat zij dat mogelijk maken." Burgerwacht Een voorbeeld: "Een hoop heeft te maken met de angst voor het onbekende, denken wij. Stel nou dat we samen gaan koken met de buurt. Dan komen er mensen met een Nederlandse en met andere achtergronden en dan leer je elkaar een beetje kennen." En meer handhaving op straat? "We kunnen ook praten over roze luchtkastelen. Je kunt meer handhaving willen; die komt toch niet." Maar zelf als burgerwacht door de wijk lopen, werkt wel, denkt Harry. Zeker 's avonds. Eerder deed hij dat ook met bezorgde buren door de Pilotenbuurt van Beverwijk, waar een jeugdbende de straten onveilig maakte. Tekst loopt door onder de lees-ook artikelen.

Zo'n andere halve week geleden werd er bij een melding van een vechtpartij in Oosterwijk in Beverwijk een vuurwapen lijkend voorwerp in een tasje gevonden. De verdachte daarbij is een veertienjarige, die inmiddels is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het incident is niet de directe aanleiding voor dit plan, zegt Anderies. "Maar het is wel een voorbeeld van wat er mis is. Misschien zijn er niet veel vuurwapens, maar messen zeker wel. Die kunnen net zo dodelijk zijn."

Angst voor meer wapens Het is iets waar VVD-raadslid Anita Peré-Meijer zich grote zorgen om maakt. Ze pleit er al maanden voor om van het gebied rond het Europaplein een veiligheidsrisicogebied te maken. “Een binkie van veertien met een vuurwapen lijkend voorwerp, dan kun je me wegbrengen hoor. Dit is exact waar de bewoners, ik en een aantal anderen bang voor zijn.” Geregeld krijgt Anita van bewoners te horen wat zich er zich 's avonds allemaal afspeelt. “Laatst stonden er vijf dealers in twintig minuten en de politie kan alleen maar toekijken, want ze zijn er niet toe bevoegd de auto te controleren of de fouilleren. De gemeente wil er pas een veiligeheidsrisicogebied van maken wanneer er sprake is van wapens. Maar als je de auto niet mag controleren. Hoe moet je dan weten of er sprake van wapens is?" Anita maakt zich ernstig zorgen, vooral nu het langer licht is, het warmer wordt en de vakantieperiode begint. Ze hoopt dat het initiatief van Harry succesvol zal zijn en de situatie zal verbeteren.

Vertrouwen in plan Andries heeft het volste vertrouwen in de effectiviteit van het invoeren van de burgerparticipatie. “Met de eerdere participatie in de Pilotenbuurt hebben we in slecht drie maanden tijd de criminaliteit bijna tot nul weten te brengen, iets wat de overheid niet voor elkaar kreeg.” Voor hem ligt de essentie van een goede samenleving in het feit dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen straat. “Daar valt nog veel winst te behalen”, voegt hij toe. Een mogelijke oplossing die hij hiervoor geeft, is het organiseren van straatfeesten, waardoor mensen elkaar beter leren kennen. Wat de verdere plannen zijn houdt hij nog even voor zichzelf. Deze zullen bij de presentatie aan de gemeenten duidelijk worden gemaakt.