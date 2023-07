Gemeente verwacht dat ruim 100 bruggen in de stad niet voldoen aan landelijke gewichtseisen

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat in ieder geval de constructie van 33 bruggen in de stad niet voldoen aan landelijke gewichtseisen voor zwaar verkeer. Daarnaast wordt er verwacht dat dit ook voor 103 andere bruggen geldt. Uit het onderzoek blijkt ook dat 149 kademuren flink zijn verschoven in de afgelopen jaren.

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. Van der Horst verwacht dat niet alle 136 bruggen die niet voldoen aan de eisen vervangen hoeven te worden, omdat er nu nog een oude beoordelingsmethode werd gebruikt. De gemeente gaat met een nieuwe methode bekijken welke bruggen aan vervanging toe zijn en maakt dan op welke bruggen moeten worden aangepakt.

Ook gaat er worden gekeken bij welke bruggen welke gewichtseisen horen en of daar verandering in kan komen. "Een brug bij sportvelden of in een park, hoeft niet het zwaarste verkeer te kunnen dragen,

zolang we dit maar goed vastleggen en het onmogelijk maken voor zwaar verkeer om over de

brug te rijden", schrijft Van der Horst. Op het moment staan bij negen bruggen in de stad al veiligheidsconstructies om deze te verstevigen, twee bruggen worden op het moment vernieuwd (de Berlagebrug en de Bullebak).

Nu 5 kilometer, maar mogelijk moet er meer

Op dit moment werkt de gemeente aan negen kademuren en worden 35 muren, zo'n 5 kilometer, verstevigd. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door satellietbeelden te analyseren, zag de gemeente dat 149 kademuren de afgelopen jaren 'dermate veel' zijn verzakt en dat die ook mogelijk moeten worden aangepakt. 59 van die kademuren werden door de gemeente al gemonitord, maar 90 nog niet.

Puzzelen met de kosten

Daarnaast ziet Van der Horst dat door de inflatie de uitvoeringskosten flink blijven stijgen en dat de gemeente minder kan uitvoeren voor hetzelfde geld. Het is voor de gemeente daardoor 'puzzelen' wat er moet gebeuren met de uitvoering van projecten en de planning terwijl de grip kan worden gehouden op kosten. "Door vroege afstemming lopen we in gevallen ook tegen de onhaalbaarheid aan van wat we in de stad aan werk aankunnen." Het zou dus nog wel voor kunnen komen dat het herstel van een kademuur moet worden uitgesteld omdat er te veel projecten tegelijkertijd zijn gepland, zoals nu bij de Leidsegracht het geval is.

In de update van Van der Horst aan de gemeenteraad is het niet alleen maar slecht nieuws over het herstel van de kades en bruggen. Vanwege nieuwe methodes, zoals de Japanse G-kracht bijvoorbeeld, zijn er in het afgelopen half jaar ook 'grote stappen' gezet. Binnenkort wordt het eerste kademuur-gedeelte opgeleverd in "een snellere tijd, met minder impact op de omgeving én met behoud van de bomen".