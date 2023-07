Medemblik richt zich op het verleden met kamp WOII en een Oldtimerdag

In Medemblik wordt dit weekend volop stilgestaan bij het verleden. Zo wordt er op het land achter het Oorlogsmuseum een kampement uit de Tweede Wereldoorlog opgebouwd, met activiteiten en demonstraties over deze periode. De grote blikvanger is een nog werkende noodbrug, vertelt Dennis Kiekebos. Op zondag stroomt de binnenstad van Medemblik vol met oude voertuigen voor een traditionele Oldtimerdag.

Bezoekers worden dit weekend naast het Oorlogsmuseum in Medemblik mee terug in de tijd genomen. Op het schapenweiland achter het museum aan de Zeldenrust worden allerlei attributen en materialen die gebruikt zijn in de Tweede Wereldoorlog tentoongesteld. Binnen het thema 'Leven voor vrijheid' worden allerlei demonstraties gehouden, en activiteiten voor jong en oud.

Bijzonder dit jaar is de enige, nog werkende pontoonbrug uit de Tweede Wereldoorlog. “Het meest interessante is: er zijn in oorlogstijd bijna 2.000 noodbruggen gebouwd. En zonder die bruggen was Europa eigenlijk nooit bevrijd geweest”, vertelt Dennis Kiekebos van Pontoon Group ‘40-‘45 uit Medemblik. “Zoals de Duitsers natuurlijke verdedigingslinies opbouwden door bruggen op te blazen, moesten de geallieerden weer wat verzinnen om naar de overkant te kunnen komen. En dat mogen we dit weekend gaan uitbeelden.”

Zelf ontdekken

Het allerbelangrijkste bij het weekend naast het Oorlogsmuseum is volgens Kiekebos dat er niet alleen een rondje gelopen kan worden om alles te bekijken, maar dat bezoekers ook actief aan de slag moeten gaan.

"En door dat te doen ontdekken ze zelf de verhalen, en kunnen ze bijvoorbeeld mee pedellen in originele stormboten”, zegt Kiekebos. “Bij de educatiewagen - een originele wagon uit de WOII - kunnen ze een verhaal meekrijgen van een Britse of Duitse soldaat, en zo ontdekken welke persoonlijke verhalen in de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. Dan komt het echt tot leven.”