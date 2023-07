SEW haalt de zusjes Lisanne en Isabeau Kremer in huis

SEW heeft komend seizoen de beschikking over twee zussen. Lisanne en Isabeau Kremer komen over van E&O. Lisanne Kremer is een 20-jarige keepster en Isabeau een 17-jarige middenopbouw.

"Keepster Lisanne Kremer is niet bang om het initiatief over te nemen van de schutters door hun te dwingen in een bepaalde hoek te schieten", vertelt coach Michael Vijverberg over de aanwinsten. "Haar zusje Isabeau speelt op de middenopbouw en is creatief met een hoog voetenwerk rendement. Ik verwacht dat beide meiden bij ons in de selectie uit worden gedaagd door de andere speelsters en daardoor gaan groeien in hun proces. Dit zijn twee talenten met een mooie toekomst voor de boeg."

Eerder versterkte SEW zich al met Lysanne Huele, Dagmar Oude Voshaar en Ashley Jacobs.

NH Cup

Vanaf maandag 14 augustus vindt de Noord-Holland Cup weer plaats in onze provincie. SEW, VZV, VOC en Volendam spelen onderlinge duels met als inzet de beste handbalclub van Noord-Holland te worden. De finales zijn op zondag 27 augustus in Sporthal De Bloesem in Wognum.