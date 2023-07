Al 50 jaar bezoeker bij Sprookjeswonderland: "Geen idee hoe vaak ik al ben geweest"

Drie generaties en al 50 jaar lang bezoekt de familie Gobes Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Net zolang dus als het attractiepark bestaat. En uitgekeken zijn ze nog lang niet. "Ons jongste kleinkind is volgend jaar ook 'Sprookjeswonderland-rijp', helemaal leuk", aldus Gré Gobes-Dekker.

Dat ze fan zijn van het park is eigenlijk een understatement. Inmiddels opa en oma Ton en Gré komen er nog steeds regelmatig. "Toen de kleinkinderen nog niet naar school gingen, kwamen we hier wekelijks. En dat doen we straks weer als Luca (red. 10 maanden) dus groot genoeg is."

Het begon ooit met de Sprookjesmarkt van oprichter Wim de Vries in het centrum van Enkhuizen. "Toen nog zonder kinderen. Daarna kwamen we bij het park dat toen nog bij het Wilhemlinaplantsoen was, en nu dus al jaren hier."

Kleinschalig, maar vernieuwend

Dochter Marjolein kwam er als kind dus vaak. "M'n ouders hebben boeken vol met foto's van ons in Sprookjeswonderland", vertelt ze lachend. En nu loopt zij er weer rond met haar kinderen. "Bijzondere aan Sprookjeswonderland is dat het kleinschalig is, maar toch blijft het ook vernieuwend."

