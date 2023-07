GroenLinks Amsterdam stemt tóch in met uitbreiding deelscooters

GroenLinks leek af te stevenen om tegen de plannen van het stadsbestuur te stemmen om het aantal deelscooters in de stad flink uit te breiden, maar gaat dat uiteindelijk toch niet doen. De coalitiepartij stemt in met de uitbreiding, maar doet dat wel onder een aantal voorwaarden, waaronder het verlengen van de proef.

Op dit moment rijden er door de gehele stad 770 deelscooters rond, maar straks gaan dat er 1200 worden. GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker liet eerder aan AT5 weten niet overtuigd te zijn. "De belofte van de deelscooter is dat het een vervanging zou zijn van de auto, maar wat we zien in Amsterdam is dat het juist de fiets en het ov vervangt."

Het leek er daarom op dat de coalitiepartij tegen de plannen van het stadsbestuur zou stemmen, wat vrij bijzonder zou zijn. IJmker laat nu aan AT5 weten dat de partij uiteindelijk wel voor gaat stemmen. "Het is geen geheim dat GroenLinks sceptisch is over de beloftes van de deelscooter, maar ik begrijp ook dat het voor sommigen te vroeg is om nu te stoppen."

Verlenging en groter servicegebied

Daarbij komt dat de proef verlengd gaat worden voor maximaal twee jaar en dat het servicegebied, waar de scooters geparkeerd mogen worden, ook vergroot wordt. IJmker hoopt dat met het uitbreiden van dat gebied de beschikbaarheid en het gebruik buiten de ring wordt vergroot, wat voor de partij van belang is om de proef geslaagd te noemen.

Maar om daar antwoord op te krijgen begrijpt de partij dat de uitbreiding van het aantal deelscooters er bij hoort. "Over twee jaar gaan we de evaluatie kritisch bekijken en opnieuw beoordelen wat er wordt waargemaakt van die beloftes."