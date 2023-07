Wrede daad in Oostzaan: brandweermannen vinden verminkte duiven

Twee brandweermannen hebben afgelopen maandag na een duiktraining acht zwaar verminkte duiven aangetroffen in Oostzaan. "Er zat een duif midden op de weg. Dat is op zich wel gek want die wilde niet aan de kant. Toen zijn we gestopt om te kijken wat er aan de hand was. Toen bleek dat hij een afgeknipte vleugel had", vertelt brandweerman Gerrit-Jan Mars. "Dat hoort niet, wie doet nou zoiets?"

Na die duif volgden er nog zeven, op de terugweg van de oefening van Mars. "Het was net gebeurd, want ze bloedden allemaal nog. En ik had zelf ook allemaal bloed op m'n kleren door het vangen. Dus ze zijn waarschijnlijk uit een auto gegooid en ze zaten daar allemaal te wachten op slechte tijden."

De vogels waren er zo slecht aan toe dat Mars besloot ze naar de wild- en vogelopvang in Krommenie te brengen. Vogelverzorger Nina Schouten kreeg de duiven binnen was in shock. "Ik dacht: wat voor idioterie is dit? Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om dit een dier aan te doen? En ze zo zonder overlevingskans los te laten naast de snelweg nog wel. Dat is heftig."

Opzet

"Elke vogel verliest natuurlijk wel eens een keer een veer. Maar dit is echt opzettelijke verminking. Dus dat was wel echt heftig toen we ze binnenkregen. Echt wel heftig dat iemand dit opzettelijk heeft gedaan", zegt Schouten.

Of alle acht de duiven de verminking overleven is nog moeilijk te voorspellen, vertelt Schouten. "De duiven waarvan alleen de veren zijn doorgeknipt, daarvan gaat het sowieso wel lukken, omdat zij gewoon hun natuurlijke ruipatroon kunnen volgen." Er zijn ook duiven waarbij in het vlees geknipt is, bij hen hangt het er van af hoe erg dat is aangetast. "Als het niet lukt en de schachten en vleugels te erg beschadigd zijn, dan zullen we ze helaas in moeten laten slapen", aldus Schouten.

De brandweer heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling. De grote vraag blijft waarom de vogels zo zijn toegetakeld. Vooralsnog zijn er nog geen verdachten aangehouden.