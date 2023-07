De strijd tegen de teek: Landschap Noord-Holland biedt gratis tekenpassen aan

De tekenpassen die je nu gratis bij Landschap Noord-Holland kunt aanvragen, passen in je portemonnee. Het pasje heeft een inkeping, zodat je daarmee makkelijk een teek kunt verwijderen. Maar voorkomen is beter dan genezen; om te vermijden dat je gebeten wordt, kun je het beste gesloten kleding, lange mouwen en een lange broek dragen. Maar het is altijd belangrijk om bij thuiskomst je kleding en je lichaam te controleren.

In de zomer zijn teken actief. Nu het bijna tropisch warm is en het door klimaatverandering warmer zal worden, zullen mensen meer overlast gaan ervaren van teken, die goed gedijen bij warm weer. Je hoeft op dit moment niet een hele trektocht door de bossen te hebben gemaakt om een beet van het beestje op te lopen. In de eigen achtertuin of na een middagje midgetgolfen kun je ook al een tekenbeet te pakken krijgen.

Het is een fabeltje dat teken hoog in de bomen zouden zitten en zich op dieren of mensen zouden laten vallen. Teken zitten in het bos, park, hei, duinen of in je eigen achtertuin. Daar zitten ze dan vaak in de buurt van bomen, struiken of hoog gras en dode bladeren. Ook komen ze veel op de hei voor. Op de Bussumerheide is zelfs een Lyme-route. Langs twee kilometer staan zes bordjes met informatie over de teek en de ziekte van Lyme

Lyme

De teek kan voor veel ellende zorgen; de ziekte van Lyme wordt overgebracht door de teek. De piepkleine ‘nimf’ – onvolwassen teek – is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Nadat het minuscule diertje bloed heeft gezogen bij kleine dieren of vogels kan de teek al besmet raken. Ongeveer twintig procent van de teken in Nederland is besmet met de bacterie. Als de teek bloed van mensen zuigt, kan de Lymebacterie op de mens overgedragen worden.

Een tekenbeet kun je herkennen aan een verkleuring van de huid, die steeds groter wordt, op de plek van de tekenbeet. De verkleuring of cirkelvorm kan tot drie maanden nadat je gebeten bent verschijnen.

Binnen 24 uur de kans op besmetting met Lyme klein. Hoe langer de teek op je lichaam zit, hoe grote de kans op besmetting. Als je dan toch de pech hebt om besmet te raken krijgt niet iedereen dezelfde klachten. Veel voorkomende symptomen zijn koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn maar ook kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan.

Kans in Drenthe het grootst

Hoewel je in Noord-Holland ook een grote kans op een tekenbeet loopt, is het risico in Drenthe het grootst. In tien jaar tijd zijn bij tekenradar.nl 80 duizend meldingen van tekenbeten door heel Nederland binnengekomen. De meeste meldingen kwamen uit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland maar in Drenthe is het aantal tekenbeten in verhouding tot de bevolkingsomvang het hoogst.