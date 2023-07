'Egoïstische' illegale rave zorgt voor totale stress bij ree en vleermuis

Afgelopen zaterdag was het een onrustige nacht in het normaal zo stille Robbenoordbos bij Wieringerwerf. Zo'n 60 feestgangers kwamen naar het bosgebied voor een illegale rave en dat was in de wijde omtrek te horen. Het werd een slapeloze nacht voor veel omwonenden , maar de gevolgen voor dieren zijn veel nog veel groter, zo zegt de boswachter.

Zaterdagavond rond 10 uur verzamelden tientallen mensen zich in het Robbenoordbos voor een illegaal feestje. En hoewel buurtbewoners die nacht rechtop in bed zaten door de overlast, kwam de politie pas elf uur later een eind maken aan het feest, in de loop van de ochtend. Er werden geen boetes uitgedeeld, de ravers hebben zich niet verzet en ruimden alle gemaakte troep op. Maar de boswachters van het gebied balen flink van de ontzichtbare schade die is veroorzaakt door de rave.

Ze maken zich namelijk ernstig zorgen over alle dieren die leven in het bos. "Veel dieren in het wild zijn overdag niet actief omdat er dan te veel mensen zijn, dus die hebben hun leven naar 's nachts verplaatst. Daarom hebben wij specifiek gezegd dat we 's nachts geen mensen in het Robbenoordbos en Dijkgatbos willen hebben, zodat de dieren het 's nachts veilig hebben en het rijk voor zichzelf alleen hebben", legt boswachter Mikal Folkerstma uit.

Veel mensen, harde muziek en ook lichtflitsen kunnen de dieren in het bos daarom dan ook enorm bang maken. De boswachter neemt de vleermuis als voorbeeld, die ook in het bosgebied leeft. "Vleermuizen jagen in principe op geluid in het donker. Met echo's vinden ze hun weg en ook de prooi in het donker. Als er dan hard geluid is in hun leefgebied komt dan zou dat best invloed gehad kunnen hebben op hoe zij hun voedsel kunnen vinden", aldus Mikal Folkertsma.

Dode dieren

De boswachters staan sinds dit incident op scherp en kijken extra goed om zich heen of er ook dieren in nood zijn of zelfs zijn overleden door de rave. Ook op de wegen wordt extra gekeken, omdat reeën door de schrik bijvoorbeeld de weg zouden kunnen oversteken wanneer er net een auto langsrijdt. "Reeën hebben echt hun eigen territorium. Zij kunnen hierdoor ook opgejaagd of gevlucht zijn", vertelt de boswachter.

Tot nu toe zijn er geen overleden dieren gevonden, al Folkertsma legt gauw uit dat het gebied ook veel te groot is om overal te checken. "Maar dat het verstoring opgeleverd heeft daar zijn we het met zijn allen wel 100 procent over eens."