Moorman overwoog lijsttrekkerschap, maar steunt Timmermans en blijft in Amsterdam

Marjolein Moorman blijft wethouder in Amsterdam. Moorman laat weten dat ze serieus heeft nagedacht over het lijsttrekkerschap voor de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie, maar dat ze besloten heeft Frans Timmermans te steunen. "Ik blijf mij in Amsterdam met hart en ziel inzetten voor een sociale en groene toekomst", schrijft ze in een statement.