De ziel van Zaanstreek-Waterland: "De verbinding met het water, dat voel je overal"

Presentator Koen Bugter start de Zomertoer in Uitdam, op de grens van de regio’s Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Hij loopt tegen de klok in langs de grenzen van onze regio naar zijn eindpunt Pampus in het Gooi.

Koen heeft een bijzondere fotograaf bij zich, namelijk oud-BZN bassist Jan Tuyp. Die weet alles van de regio en kan geen genoeg krijgen van de unieke stijl van het Waterland. Regioverslaggever Mischa Korzec vertelt Koen over het IJsselmeer en een bijzonder project in Zaandam. Voormalig Ten Sharp voorman Marcel Kapteijn, die tegenwoordig als postbode in Purmerend werkt, laat nieuw werk horen van zijn band de The Raindogs. En Koen ontdekt dat er vroeger in Purmerend een heel bizar record is verbroken…