Komen longproblemen door schimmel? Monique's huurhuis wordt onderzocht

Pakweg zeven jaar en twaalf lekkages verder, is de moed Monique Bakhuijsen in de schoenen gezakt: de schimmel uit haar woning is niet weg te krijgen en een oplossing is er nog steeds niet. Woningcorporatie Intermaris laat een onderzoek doen of de gezondheidsklachten die zij en haar dochter hebben, door de schimmelproblemen komen.

De lekkages door de jaren heen zijn altijd op dezelfde plek: in de slaapkamer van haar oudste dochter. "Het komt door de regen. Zodra het regent, is het ook binnen." Het behang bladdert van de muur en planken van de vloer zijn eruit gehaald om te kunnen drogen. "Het zou de derde keer worden dat we de vloer gaan vervangen. De kozijnen zijn slecht, het water komt gewoon naar binnen."

Monique: "Ze hebben apparaten neergezet om schimmels en bacteriën te meten. Van de twee weken heeft het apparaat er vier dagen gestaan en toen ging het in storing." Met andere apparatuur is er daarna verder gemeten. "Maar die meette alleen de luchtvochtigheid en koolstopdioxide in huis", zegt ze. Veel vertrouwen heeft Monique er niet in.

Ze is één van de drie bewoners, waarbij Intermaris vervolgonderzoek doet of de gezondheidsklachten die zij hebben door de woning komt. Intermaris ging aan de slag met een lijst van 25 huurders, die een klacht hadden ingediend over schimmelproblemen in hun woning.

Monique Bakhuijsen en haar 21-jarige dochter wonen in de zogeheten 'sterflats' aan de Astronautenweg in Hoorn. In 2014 werd de flat waar zij wonen door de woningcorporatie gerenoveerd. "De gemeente heeft de flats toen gemeentelijk monument gemaakt. Dat hadden ze nooit moeten doen, ze hadden het gewoon moeten slopen."

Klachten

Monique heeft chronische bronchitis en ook haar oudste dochter heeft longklachten. "De klachten van mijn dochter zijn onverklaarbaar. Ze is bij allerlei artsen geweest en loopt nu bij de longarts. Van de week is haar medicatie verhoogd en weer doorgestuurd naar de kno-arts." De weken dat ze bij haar vader verblijft, zijn de klachten minder, legt Monique uit. "Als ze daar is dan gebruikt ze haar puffer minder, want ze heeft meer lucht."

Het advies wat ze van de woningcorporatie krijgt, luidt zoveel mogelijk luchten en ventileren. "Dat is niet de oplossing. Ik heb altijd alles openstaan. De klinken van mijn ramen zijn er van verroest, omdat het altijd open staat."

Door de seizoenen heen, merkt ze de extremen in huis. "In de winter is de luchtvochtigheid hier heel hoog en in de zomer is het zo droog dat je droge ogen, een kriebel in je keel en hoofdpijn krijgt."

Ventileren helpt niet

De bewonerscommissie, van de sterflats in de Grote Waal, is er ook al jaren mee bezig. "Vocht zit vaak al in muren en vloeren, en heeft geen oplossing door alleen maar te blijven ventileren. Je kan en mag als woningcorporatie niet verwachten dat de bewoners 24 uur per dag met deuren en ramen open blijven zitten en dat 365 dagen per jaar", zegt Kim Bakker.

Er zijn eerder wel aanpassingen gedaan aan de woningen. Bakker: "Er zijn ventilatieroosters in de kozijnen aangebracht, wat opzich fijn zou moeten zijn. Echter resulteert dit in de koudere maanden tot vreselijke tocht. In de warmere maanden geeft dit onvoldoende ventilatie om de leefomstandigheid in huis acceptabel te houden."

"Niet iedereen weet van het meldpunt"

Chris de Meij, fractievoorzitter van Liberaal Hoorn, is blij dat er na de brandbrief die zij stuurden actie ondernomen is. "Wat ik in ieder geval hoop, is dat deze bewoners geholpen zijn waarmee gesproken is. En dat ze de juiste instructies hebben gekregen", zegt hij over de lijst van 25 onderzochte woningen.

Hij is ervan overtuigd dat nog lang niet iedereen opgespoord is die problemen heeft met schimmel in hun woning. "We zijn er volgens mij nog niet. Niet iedereen durft het te melden, of weet van het meldpunt wat wij eerder gestart zijn af." Naast dat de woningcorporatie heeft aangegeven in het najaar weer een controle te doen bij de bewoners, gaat Liberaal Hoorn zelf ook nog een rondvraag doen.

Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden de bewoners uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij de woningcorporatie.