Gifslang bijt fietser in duingebied Bakkum

Ze dacht eerst aan een steek van een horzel of een scherpe tak die in haar bovenbeen prikte, totdat ze wat weg zag kronkelen. "Toen wist ik dat ik door een slang was gebeten", vertelt mevrouw Oudenhuijzen (55) uit Egmond-Binnen. Maar dat ze door de beet uiteindelijk in het ziekenhuis belandde, had ze nooit verwacht: "Ik wist niet dat we hier gifslangen hebben."

De wond in haar been is nog steeds pijnlijk en ook voelen haar vingers en tenen nog doof aan. "Het ziekenhuis houdt het in de gaten en hebben mij ontzettend goed geholpen", vertelt mevrouw Oudenhuijzen aan NH. "De artsen hadden dit ook nog nooit meegemaakt. Het is natuurlijk gewoon domme pech geweest, maar voorlopig ga ik daar even niet meer wandelen."

En dat 'daar' is het duingebied bij Bakkum vlakbij de kruising van de Van Speyklaan en Kroftveld. "We maakten afgelopen zaterdag een fietstochtje en toen we langs het pad pauzeerden, voelde ik ineens een felle intense pijn. Ik was eigenlijk helemaal niet in paniek, omdat ik dacht dat het een onschuldige slang was. Later werd ik misselijk en duizelig en voelde me helemaal niet lekker."

Zeldzaam

Haar man denkt aan de beet van een adder en ze besluiten er 's avonds voor de zekerheid toch maar naar de huisartsenpost te gaan. Die sturen haar door naar het ziekenhuis waar ze ook contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. "Een slangenbeet is vrij zeldaam, dus ze wisten ook niet precies wat ze ermee aanmoesten."

Een antiserum wordt niet toegediend en is uiteindelijk ook niet nodig. Dan moet je namelijk zeker weten dat je door een adder gebeten bent en een antiserum heeft vaak nare bijwerkingen. "Na de slangenbeet hebben we nog in zee gezwommen en ik denk dat dat mijn geluk is geweest. Daardoor is het gif misschien wat uit de wond gespoeld."

Gedumpt

Het stel uit Egmond-Binnen heeft contact opgenomen met duinbeheerder PWN, de gemeente en ook camping Bakkum om te waarschuwen voor de slang. "Wij kregen van de boswachter te horen dat adders hier helemaal niet voorkomen. Het kan dus ook zijn dat iemand zijn slangen heeft gedumpt. Als dat zo is, vind ik dat heel erg. Je weet niet wat je iemand aandoet. We willen vooral niet dat een kind iets overkomt."